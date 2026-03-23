Checo Pérez y el GP de Japón: su historial ilusiona en su regreso

El historial de Checo Pérez en el Gran Premio de Japón tiene muy buenos resultados en Suzuka y en su regreso a la Fórmula 1 con Cadillac tras las primeras carreras de 2026 generan expectativa entre los aficionados latinos en Estados Unidos. El piloto mexicano vuelve a uno de los circuitos donde ha logrado actuaciones destacadas, aunque ahora enfrenta un nuevo reto sin puntos en la temporada y con un monoplaza aún en desarrollo.

Después de lo ocurrido en Australia y China, el regreso de Sergio “Checo” Pérez a la parrilla ha sido discreto. El mexicano ha logrado terminar las carreras, pero todavía no suma unidades con Cadillac. A pesar de ello, el GP de Japón aparece como una oportunidad clave para cambiar la narrativa y comenzar a construir confianza en su nueva etapa dentro de la Fórmula 1.

¿Cómo le ha ido a Checo Pérez en el Gran Premio de Japón a lo largo de su carrera?

El piloto mexicano cuenta con 12 participaciones en el Gran Premio de Japón desde su debut en 2011. A lo largo de los años compitió con distintas escuderías como Sauber, McLaren, Force India, Racing Point y Red Bull, acumulando experiencias contrastantes en el circuito de Suzuka.

Sus mejores recuerdos llegaron en la etapa más reciente con Red Bull. Checo Pérez logró terminar en segundo lugar en las temporadas 2022 y 2024, resultados que lo colocaron como protagonista en una pista exigente y técnica. Estas actuaciones consolidaron su reputación como un piloto capaz de gestionar carreras complejas.

Sin embargo, también ha vivido momentos complicados. En 2023 abandonó tras una colisión, mientras que en campañas anteriores finalizó en posiciones más retrasadas, como el puesto 15 en 2013 y el 12 en 2015. Estos antecedentes muestran que Suzuka puede ser impredecible, incluso para pilotos con experiencia.

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Checo Pérez busca sus primeros puntos con Cadillac en la Fórmula 1 2026

El contexto actual es distinto. Checo Pérez regresa a la Fórmula 1 tras su salida de Red Bull y ahora forma parte del proyecto de Cadillac, una escudería que todavía trabaja en el desarrollo del monoplaza. Hasta el momento, ni el mexicano ni el equipo han sumado puntos en la temporada.

Además, los cambios técnicos implementados por la FIA han generado inconformidad entre varios pilotos. Las modificaciones han complicado el manejo de los autos, lo que ha impactado el rendimiento general en las primeras carreras del año. Para un equipo nuevo como Cadillac, el reto es aún mayor.

Aun así, el circuito japonés representa una oportunidad para el mexicano. Su experiencia previa, la consistencia para terminar carreras y su conocimiento del trazado podrían jugar a su favor. El objetivo inmediato será sumar sus primeras unidades y dar un paso adelante en la clasificación.

El Gran Premio de Japón 2026 se disputará durante la madrugada del domingo, en horario del este de Estados Unidos. La carrera marcará una prueba importante para medir el verdadero potencial del mexicano en su nueva etapa.