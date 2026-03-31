Cristiano Ronaldo se interpone entre Messi y Casemiro para verlos en MLS

Cristiano Ronaldo intenta convencer a Casemiro para que no llegue a la MLS con Lionel Messi, en un movimiento que podría sacudir el mercado de fichajes previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, luego de confirmarse la salida del mediocampista brasileño del Manchester United. El futuro del exjugador del Real Madrid se ha convertido en una de las grandes incógnitas del futbol internacional y de los latinos en Estados Unidos, con Arabia Saudita y el proyecto liderado por Messi en Estados Unidos compitiendo directamente por su fichaje.

El nombre de Casemiro aparece como uno de los más atractivos del mercado. Con experiencia en la élite, liderazgo y jerarquía, el brasileño es visto como un refuerzo estratégico tanto para el futbol árabe como para la MLS. La disputa no solo es deportiva, también representa un choque de proyectos con impacto global.

¿Cristiano Ronaldo evitará que Casemiro llegue a la MLS con Messi?

Cristiano Ronaldo tomó la iniciativa para intentar convencer a su excompañero de unirse a su equipo en Arabia Saudita. Ambos compartieron vestidor durante años y construyeron una sociedad ganadora, lo que ahora juega a favor del delantero portugués en las negociaciones.

El plan del astro luso es claro: sumar a Casemiro como pieza central del mediocampo y elevar el nivel competitivo de su proyecto. La propuesta incluye un contrato atractivo y la posibilidad de reencontrarse con un socio que conoce perfectamente su estilo de juego. Además, la liga saudí continúa apostando por nombres de peso para mantener su crecimiento internacional.

Para el brasileño, la decisión no es sencilla. La opción árabe ofrece estabilidad económica y un entorno familiar en lo deportivo, mientras que la MLS representa un nuevo desafío competitivo y mediático, especialmente con la posibilidad de compartir equipo con Lionel Messi.

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Inter Miami quiere a Casemiro como socio de Messi rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026

El club de Miami tiene al mediocampista como prioridad para reforzar su plantilla después del ciclo previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026. La idea es sumar experiencia en el mediocampo y construir un equipo con figuras que mantengan protagonismo internacional.

El proyecto contempla que Casemiro ocupe un rol clave en la estructura del equipo, aportando recuperación, liderazgo y salida limpia desde el fondo. Su llegada permitiría equilibrar el mediocampo y liberar a los jugadores ofensivos para generar más oportunidades.

Las versiones indican que el brasileño ya habría tenido acercamientos con la directiva del conjunto de Florida. De concretarse el fichaje, el futbol mundial presenciaría una imagen llamativa: una ex figura del Real Madrid compartiendo vestidor con Messi en la MLS.

La decisión final dependerá del rumbo que quiera tomar Casemiro en la recta final de su carrera. Arabia Saudita ofrece continuidad con viejos socios, mientras que Estados Unidos abre la puerta a un proyecto mediático con impacto rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026. La batalla por su fichaje apenas comienza.