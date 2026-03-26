Cuál es el jugador más valioso de los convocados por Aguirre para enfrentar a Portugal

Si hay un futbolista que llega con reflector propio a la próxima prueba de la Selección mexicana, ese es Edson Álvarez . De acuerdo con los números de Transfermarkt, el mediocampista aparece con un valor de mercado de 22 millones de euros, cifra que lo coloca como el jugador más valioso entre los convocados por Javier Aguirre para el compromiso frente a Portugal.

La convocatoria presentada para los duelos ante Portugal y Bélgica confirmó que Javier Aguirre ya trabaja con una base seria para medir el nivel real del Tri rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 .

En esa lista destacan el primer llamado de Álvaro Fidalgo y los regresos de Guillermo Ochoa y Julián Quiñones, movimientos que naturalmente han acaparado la conversación alrededor de la convocatoria, de Javier Aguirre y del Tri.

Selección mexicana: el jugador más valioso

La cifra de Álvarez no salió de la nada. La valuación de Transfermarkt surge tras la más reciente actualización de la plataforma en la que el mexicano bajó de 24 a 18 millones de euros después de dejar la Premier League para jugar en la Super Lig en el Fenerbahçe. Sin embargo su buen accionar con el conjunto turco ha permitido que se mantenga como uno de los jugadores mexicanos más costosos del mercado.

Y ahí está lo más llamativo de cara al partido contra Portugal. México no sólo lleva a un futbolista importante, sino al jugador que hoy mejor representa, en términos de cotización, la mezcla de experiencia y roce internacional dentro del plantel. Para un cuadro que quiere llegar afinado al Mundial, contar con un mediocampista que cargue ese tipo de liderazgo, equilibrio y jerarquía es una señal que pesa.

Cuánto valen los jugadores convocados por Javier Aguirre a la selección mexicana

Las cifras publicadas por Transfermarkt apuntan a que en su conjunto los jugadores convocados por Aguirre tienen una valoración que suma unos 101.8 millones de euros, una cifra nada despreciable.

No obstante esta cantidad queda muy por debajo de los números de Portugal pues suma una platilla valorada en unos 841 millones de euros, es decir 8 veces más que el Tri.

Pese a esto desde Portugal ven con mucho respeto a la selección mexicana tal y como lo ha señalado el propio Matheus Nunes quien afirmó que son conscientes que México es un rival sumamente competitivo al que hay que tomar en serio pues cuentan con muchas cualidades que hacen que el partido no se trate de un simple trámite

