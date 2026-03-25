Fecha y hora EXACTA en la que se juegan los partidos del repechaje intercontinental de la Copa Mundial de la FIFA 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026 tiene aún seis boletos disponibles y dos se definirán en suelo mexicano. Las dos series de repechaje intercontinental se jugarán en Monterrey y Guadalajara con seis combinados nacionales que buscarán cumplir el sueño de estar en la justa mundalista. Jamaica, Nueva Caledonia, Irak, República Democrática del Congo, Surinam y Bolivia pelearán por dos pases a la fase de grupos y acá te dejamos todos los detalles de los compromisos.

Te puede interesar: ÚLTIMA HORA: Cruz Azul confirma que un futbolista no puede entrar a Estados Unidos y peligra su participación en Concachampions

Irak y República Democrática del Congo tienen mayor margen de maniobra al estar ya en la 'final' de la repesca intercontinental. Mientras que, los dos cuadros de la Concacaf, el conjunto de la Conmebol y la nación de Oceanía tendrán un partido literalmente donde no hay un mañana en busca de estar en Norteamérica 2026.

Repesca Intercontinental 2026

Bolivia vs Surinam - Estadio Monterrey - jueves 26 de marzo a las 4:00 pm

Ganador vs Irak - Estadio Monterrey - martes 31 de marzo a las 9:00 pm



Jamaica vs Nueva Caledonia - Estadio Guadalajara - jueves 26 de marzo a las 9:00 pm

Ganador vs República Democrática del Congo - Estadio Guadalajara - martes 31 de marzo a las 3:00 pm

Cabe destacar que, el ganador de la serie que se llevará a cabo en suelo tapatío iría al Grupo K junto con Portugal, Colombia y Uzbekistán. Por otro lado, el vencedor de la llave 'regiomontana' se integrará al sector I con Francia, Senegal y Noruega en uno de los grupos más complicados de la Copa Mundial de la FIFA 2026.