Leyenda del Real Madrid asegura que el Estadio Banorte es más imponente que el Santiago Bernabéu

Jorge Valdano , exjugador y exdirectivo del Real Madrid, sorprendió a muchos al opinar sobre el Estadio Banorte y el hecho de que a su juicio es un recinto que es mucho más imponente que el mítico Santiago Bernabéu,

El peso de este comentario va mucho más allá de una simple opinión. Valdano no es un comentarista cualquiera: es un exmadridista de primera línea, alguien que vivió el día a día en el Bernabéu durante casi una década, tanto como futbolista como en roles directivos dentro del club merengue.

¡IMPONENTE EL ESTADIO BANORTE! 🔥



Jorge Valdano habla de lo excepcional que es el Coloso de Santa Úrsula y de las sensaciones que causa jugar en el 😮‍💨#MiSelecciónAzteca



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“Yo he trabajado casi 10 años en el Santiago Bernabéu y por lo menos una vez al día salía por el túnel y siempre decía: 'qué grande que es esto'... pero esto es más imponente”, afirmó en referencia al estadio Banorte en una declaración que dejó sin palabras a propios y extraños.

El Estadio Banorte que conquista hasta a los más grandes

Valdano no se limitó a la comparación directa. También describió con precisión la experiencia sensorial de pisar el estadio, desde la perspectiva de alguien que conoce los mejores recintos del mundo.

“Me pareció cuando entré lo mismo que me pasó la primera vez que lo pisé. Una sensación de vértigo”, confesó el campeón del mundo con Argentina en México 1986.

Pero la admiración del argentino no se quedó en lo emocional. También reconoció la calidad arquitectónica del inmueble, un mérito especialmente llamativo dado su monumental tamaño. "Es muy vertical el campo, pero lo veo armónico a pesar del tamaño. Es un campo de fútbol de verdad", subrayó Valdano en sus declaraciones.

Estas palabras no se pueden separar del contexto en que fueron pronunciadas. El Estadio Banorte acaba de completar una profunda remodelación para estar a la altura del de la Copa Mundial de la FIFA 2026, y la reacción de Valdano al ingresar al recinto renovado fue, según sus propias palabras, idéntica a la primera vez que lo pisó.

Valdano, el Santiago Bernabéu y una historia dentro del Estadio Banorte

La relación de Valdano con el Real Madrid es de las más profundas que un futbolista puede tener con un club. Como jugador, conquistó dos Ligas de España y dos Copas de la UEFA con los blancos. Posteriormente, asumió el rol de entrenador y se proclamó campeón de la Liga española en 1994, consolidando su lugar en la historia del club.

Por eso sus palabras sobre el Estadio Banorte no son las de alguien ajeno al fútbol de élite. Cuando Valdano afirma que el estadio mexicano supera al Santiago Bernabéu en imponencia, lo hace desde la autoridad de quien conoció el recinto europeo hasta en sus últimos rincones.

Y el Estadio Banorte también guarda una historia personal con el argentino. Fue precisamente en ese mismo recinto donde, el 29 de junio de 1986, Valdano levantó la Copa del Mundo con la Albiceleste al vencer a Alemania Occidental en la final, anotando además uno de los goles del triunfo.

