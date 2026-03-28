¡No van a aceptar efectivo! Selección Mexicana confirma los cambios que tendrá el Estadio Banorte en el México vs Portugal

A horas de que se dispute el México vs Portugal, la Selección Mexicana dio a conocer información bastante importante para todos los aficionados que irán al Estadio Banorte.

La Selección confirmó que en el Estadio Banorte no van aceptar efectivo, por lo que si quieres consumir dentro del inmueble tendrá que ser pagando con tarjeta de débito o de crédito. Uno de los cambios que puede sorprender a muchos de los aficionados.

De igual forma, para el México vs Portugal no será necesario presentar tu fan ID, una petición común para los juegos de la Liga BBVA MX.

Los puntos claves que debes de saber y considerar si vas a ir al estadio a ver el México vs Portugal son:



Podrás pagar con cualquier tarjeta de credito o débito dentro del estadió.

Puedes acceder con boleto fisico o digital.

Puedes llegar en transporte público o Uber

Puedes usar sin costo los servicios Ride y Park and Ride.

Puedes llegar en Tren Ligero con servicio directo Taxquena-Estadio solo con boleto de acceso al partido.

Lo que no aceptarán en el Estadio es:

No será necesario que presenteş tu fan ID.

No podrás ingresar carteles, manțas o banderas con mensajes ofensivos.

No se recibirá efectivo para pagar dentro del estadio.

No se aceptarán pdf u hojas impresas como boletos de acceso

¿Dónde ver el México vs Portugal EN VIVO?

El juego de México vs Portugal se va a disputar en punto de las 19 horas tiempo del centro de México en el Estadio Banorte y lo podrás ver totalmente EN VIVO y GRATIS por el canal de Azteca Siete y en la app y sitio web de TV Azteca Deportes.

La transmisión arranca en punto de las 18:50 horas tiempo del centro de México con el análisis y la narración de Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos y Carlos 'Warrior' Guerrero.