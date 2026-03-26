GP de Japón 2026: Fecha y hora para ver a Checo Pérez en Estados Unidos

El GP de Japón 2026 marca la tercera carrera del calendario de Fórmula 1 y la oportunidad para ver a Checo Pérez en el GP Japón 2026 en el exigente circuito de Suzuka. Tras un inicio complicado con Cadillac, el piloto mexicano llega a territorio japonés buscando mejoras y puntos, mientras Mercedes ha dominado las primeras dos carreras. Por la diferencia horaria, el fin de semana se correrá en horarios nocturnos y de madrugada para el público de latinos en Estados Unidos, lo que convierte esta cita en una de las más particulares del calendario.

Suzuka es uno de los trazados más técnicos de la temporada. Con su diseño en forma de ocho, 18 curvas y sectores de alta velocidad como la famosa 130R, el circuito japonés suele marcar diferencias reales entre monoplazas. Para Checo Pérez, la adaptación al Cadillac será clave, especialmente en una pista donde la confianza del piloto y la estabilidad aerodinámica son determinantes.

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¿Cuándo y a qué hora ver el GP de Japón 2026 en Estados Unidos?

Los Fórmula 1 en Suzuka tendrá horarios para Estados Unidos que obligan a los aficionados a seguir la actividad desde la noche del jueves. Las prácticas libres comenzarán con horarios ajustados para el público latino en Estados Unidos.

Práctica Libre 1 – jueves 26 de marzo

21:30 Centro

22:30 Este

19:30 Pacífico

Práctica Libre 2 – jueves 26 de marzo (noche)

01:00 Centro (viernes)

02:00 Este (viernes)

23:00 Pacífico (jueves)

Práctica Libre 3 – viernes 27 de marzo

21:30 Centro

22:30 Este

19:30 Pacífico

La clasificación también se disputará en horario nocturno para Norteamérica, manteniendo la dinámica del fin de semana asiático.

Clasificación – viernes 27 de marzo (noche)

01:00 Centro (sábado)

02:00 Este (sábado)

23:00 Pacífico (viernes)

Checo Pérez en Suzuka: una carrera clave para Cadillac

Checo Pérez llega al GP de Japón 2026 en un momento importante. El mexicano no ha logrado puntuar en las primeras carreras y la escudería Cadillac continúa en fase de desarrollo. Suzuka será una prueba exigente para medir el progreso del equipo frente a rivales más consolidados.

Además, el trazado japonés suele castigar errores. La combinación de curvas rápidas, cambios de elevación y sectores técnicos obliga a un balance perfecto del monoplaza. Para Pérez, el objetivo será completar un fin de semana limpio y aprovechar cualquier oportunidad estratégica.

El GP de Japón 2026 se correrá en el Circuito de Suzuka el sábado 28 de marzo por la noche en Estados Unidos, con los siguientes horarios principales:

23:00 Centro

00:00 Este (domingo 29 de marzo)

22:00 Pacífico

La carrera será a 53 vueltas sobre 5.807 kilómetros por giro, en una cita clave antes del receso del calendario. Para Checo Pérez, Suzuka representa una oportunidad de cambiar la narrativa en este arranque de temporada.