Keylor Navas y Pumas en suspenso por culpa del Inter Miami de Messi

El futuro de Keylor Navas en Pumas UNAM se ha convertido en uno de los temas más relevantes del futbol mexicano, especialmente ante el interés de Inter Miami en ficharlo para la MLS. La posible salida del arquero costarricense no solo responde a factores deportivos, sino también a una negociación contractual que no ha logrado avanzar. Con su contrato vigente hasta mediados de 2026, la falta de acuerdo abre la puerta a que el experimentado guardameta considere nuevas opciones, y el mercado de la Major League Soccer aparece como un destino cada vez más real.

La situación mantiene atentos tanto a la directiva universitaria como a los aficionados, conscientes de que perder a un jugador de su jerarquía tendría impacto inmediato en el equipo.

¿Por qué Inter Miami podría influir en la salida de Keylor Navas de Pumas?

El interés de Inter Miami no es casualidad. El club busca reforzar su plantilla con un arquero de experiencia internacional, y Keylor Navas cumple con ese perfil tras una carrera consolidada en la élite del futbol.

De acuerdo con distintos reportes, el portero percibe cerca de 2 millones de dólares en Pumas, una cifra que el equipo de la MLS estaría dispuesto a igualar o incluso superar. Este factor económico se vuelve clave en una negociación donde las diferencias contractuales ya marcaron distancia entre el jugador y el club mexicano.

Además, el atractivo de la MLS no solo pasa por el salario. La visibilidad del proyecto deportivo, el crecimiento de la liga y la posibilidad de compartir vestidor con figuras como Lionel Messi convierten a Inter Miami en un destino altamente competitivo.

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Renovación de Keylor Navas con Pumas: el punto que trabó todo

Más allá del interés externo, el principal obstáculo para la continuidad de Keylor Navas en Pumas radica en las condiciones del contrato.

El arquero busca un acuerdo por dos temporadas que le brinde estabilidad en la recta final de su carrera, mientras que la directiva únicamente ha puesto sobre la mesa una extensión por un año. Esta diferencia ha sido suficiente para frenar cualquier avance en las negociaciones.

Ante este escenario, el jugador habría rechazado la oferta inicial del club, dejando en pausa su renovación y alimentando las versiones sobre una posible salida.

Para Pumas, el reto es claro: mejorar su propuesta o arriesgarse a perder a uno de sus referentes bajo los tres postes. Para Navas, la decisión pasa por elegir entre continuidad en la Liga MX o un nuevo desafío en la MLS, donde el crecimiento deportivo y económico es cada vez más evidente.

El mercado de verano será determinante para definir el futuro del arquero, en una historia donde Inter Miami aparece como un actor que puede cambiar el rumbo de su carrera.