Figura del Manchester City habla sobre el respeto que impone la selección mexicana

Portugal ya encendió la previa del amistoso ante la selección mexicana con un mensaje que no pasó desapercibido. Matheus Nunes , mediocampista del Manchester City, dejó claro que su equipo no espera un partido sencillo frente a México y reconoció que se trata de un rival con condiciones para exigir al máximo en la cancha.

En la antesala del encuentro, el futbolista portugués destacó el perfil del conjunto nacional y lanzó una frase que retrata el respeto con el que se vive este cruce. “Nosotros sabemos que los equipos de América son muy competitivos. Es un fútbol muy diferente, muy agresivo, de muchas cualidades”, expresó el jugador al referirse al reto que representa medirse con México.

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La declaración cobra fuerza porque no llega desde cualquier voz. Nunes forma parte de una de las plantillas más poderosas del futbol europeo y, aun así, puso el foco sobre la capacidad de respuesta de la selección mexicana, sobre su estilo intenso y sobre el tipo de examen que espera Portugal en un partido que servirá como termómetro rumbo a la Copa del Mundo.

Más allá del elogio, el mediocampista también dejó ver que el cuadro luso asume este compromiso con total seriedad. “Nosotros vamos ahí a preparar el Mundial y tenemos que mirar este partido contra México con total concentración y foco porque queremos llegar bien al Mundial”, afirmó Matheus Nunes, quien considera que este choque será una prueba importante para medir el estado real de Portugal.

Portugal respeta la categoría de la selección mexicana

Merecido descanso para el Tri

Las palabras del jugador del Manchester City confirman que en el campamento portugués existe una valoración alta sobre la selección mexicana. No se trata solo de un comentario amable previo a un amistoso, sino de una lectura concreta sobre las cualidades de México, al que identifican como un rival agresivo, competitivo y con suficientes argumentos para incomodar a cualquier selección europea.

Ese punto resulta especialmente interesante para el entorno del Tri, que ha buscado medirse ante adversarios de jerarquía internacional con el objetivo de llegar fortalecido a 2026. Que un futbolista de Portugal reconozca públicamente el nivel de México fortalece esa narrativa y pone el reflector sobre la capacidad del equipo nacional para competir ante selecciones acostumbradas a pelear en la élite.

Además, el partido no aparece en el calendario como una simple fecha más. El duelo entre la selección mexicana y Portugal está programado para el 28 de marzo en el Estadio Azteca, un escenario que suele elevar la tensión competitiva y que puede convertirse en un marco ideal para un encuentro de alta exigencia entre dos selecciones con ambición mundialista.

La relevancia del choque también aumenta porque el conjunto portugués lo observa como parte de su preparación rumbo al Mundial. Esa visión le da mayor valor al compromiso, ya que confirma que el análisis sobre México se hace desde una lógica seria, con estudio del rival y con la intención de usar el partido para corregir detalles antes de la máxima cita internacional.

México es un adversario de peligro para Portugal

Uno de los aspectos más llamativos de la previa es que Matheus Nunes no habló de México como un adversario menor. Por el contrario, eligió palabras que colocan a la selección mexicana como un oponente incómodo, intenso y con personalidad, una combinación que suele definir los partidos más cerrados y que obliga a cualquier rival a jugar con concentración desde el primer minuto.

Para la afición mexicana, este tipo de declaraciones también tiene un peso simbólico. Escuchar a un futbolista consolidado en la Premier League reconocer el nivel del Tri refuerza la idea de que México sigue siendo una selección capaz de generar respeto fuera de Concacaf, sobre todo cuando enfrente tiene a una potencia como Portugal y a un plantel lleno de talento.

En medio de esa antesala, Nunes también tuvo palabras para Raúl Jiménez, con quien mantiene una relación de respeto dentro del futbol internacional. “Va a ser un gusto muy grande mirar a Raúl Jiménez porque siempre que juego contra él hablamos un rato y es un grande para mí. Un gran delantero y siempre le deseo lo mejor”, comentó el portugués sobre el atacante mexicano.

Con ese panorama, es claro que Portugal no viajará confiado y la selección mexicana llega con el reconocimiento de un rival que sabe lo que tiene enfrente. Las palabras de Matheus Nunes no garantizan nada cuando ruede la pelota, pero sí confirman algo importante antes del silbatazo inicial: México será tomado con respeto, atención máxima y absoluta seriedad.