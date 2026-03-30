Ranking FIFA 2026: México sube una posición y así queda el Top 20 mundial

La selección mexicana volvió a subir en la más reciente actualización del ránking FIFA y recuperó el liderato de la CONCACAF. El Tricolor escaló un lugar para instalarse en el puesto número 15 del mundo, dejando a Estados Unidos un escalón abajo, en la posición 16.

La FIFA publicó su nueva clasificación el 1 de abril de 2026, y México cerró con 1,680.51 unidades en su contador de puntos. Esa cifra fue suficiente para superar a la Selección Estadounidense, que acumuló 1,677.35 puntos. Una diferencia mínima pero que tiene un enorme impacto simbólico a pocos meses del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

México recupera el liderato en el ránking FIFA de la CONCACAF

Tras la actualización de enero, Estados Unidos había superado a la selección mexicana al ocupar el lugar 15, empujando al Tricolor hasta la posición 16. Aquel retroceso se debió al impulso que recibió Senegal, que trepó siete lugares gracias a su título en la Copa Africana de Naciones. Ahora, con los nuevos resultados incorporados al cálculo de la FIFA, la jerarquía se restauró para México.

Los 4.76 puntos adicionales que sumó el Tri en esta actualización marcaron la diferencia frente a una USMNT que, por el contrario, cedió 4.53 unidades y bajó al 16.

A nivel continental, la posición de México en el ránking es la cuarta entre todas las selecciones del continente americano. Por encima del Tricolor solo se encuentran Argentina en el tercer lugar del mundo, Brasil en el séptimo y Colombia en el decimotercero. Tres potencias sudamericanas que llevan ventaja, pero que no restan mérito a estar en el top 15 global.

Esta posición dentro del continente americano refleja el nivel consolidado que ha alcanzado México en los últimos años. Si bien Argentina, Brasil y Colombia son referencias sólidas del fútbol continental, la presencia de México entre los cuatro mejores de América confirma que el equipo de Javier Aguirre es una potencia de primer orden en CONCACAF.

Top 20 del ránking de la FIFA

1. España — 1,879.12 pts

2. Francia — 1,873.96 pts

3. Argentina — 1,873.96 pts

4. Inglaterra — 1,832.62 pts

5. Portugal — 1,759.61 pts

6. Países Bajos — 1,759.41 pts

7. Brasil — 1,756.50 pts

8. Marruecos — 1,754.01 pts

9. Bélgica — 1,735.24 pts

10. Alemania — 1,728.49 pts

11. Croacia — 1,721.73 pts

12. Italia — 1,707.46 pts

13. Colombia — 1,696.45 pts

14. Senegal — 1,690.81 pts

15. México — 1,680.51 pts

16. Estados Unidos — 1,677.35 pts

17. Uruguay — 1,674.12 pts

18. Japón — 1,653.78 pts

19. Suiza — 1,650.35 pts

20. Dinamarca — 1,623.90 pts

El ránking FIFA de México y su proyección de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026

El inicio de 2026 no había sido el mejor para el Tricolor en materia de posicionamiento. La caída al lugar 16 en enero encendió las alarmas y generó un debate intenso entre la afición sobre el rumbo del equipo dirigido por Javier Aguirre. Esta nueva alza en el ránking FIFA llega como un respiro y como señal de que el trabajo del técnico comienza a dar frutos.

Vale recordar que el mejor puesto alcanzado por el Tri en la historia del ránking FIFA fue la posición 13, lograda en julio de 2025. Aunque falta camino por recuperar, la tendencia positiva de esta actualización llega en un momento clave, con el Mundial 2026 como el gran objetivo. El equipo, la afición y la federación saben que cada punto cuenta.

Con el torneo más importante del mundo a la vuelta de la esquina y disputándose en territorio norteamericano, el ránking FIFA cobra una relevancia especial para el Tricolor. Cada escalón que sube México es un mensaje de poder hacia sus rivales en el Mundial 2026 y una fuente de motivación colectiva para el cuerpo técnico y los jugadores.

