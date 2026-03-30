¿Quiénes se suben al avión? Estas son las selecciones que IA pronostica que consiguen su boleto para la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Este martes 31 de marzo se repartirán los últimos boletos para la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Seis puestos están en juego para la fiesta mundialista que se llevará a cabo en México, Estados Unidos y Canadá, cuatro de la UEFA y dos del repechaje internacional que se juegan en Guadalajara y Monterrey. Inteligencia Artificial (IA) a través de Gemini da su pronostico de las selecciones que conseguirán su pase.

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Bosnia Herzegovina vs. Italia

Tras el trauma de los últimos mundiales, la "Azzurra" de Gennaro Gattuso llega con una jerarquía renovada. Bosnia sorprendió eliminando a Gales, pero Italia mostró solvencia ante Irlanda del Norte. El motivo de su favoritismo es el oficio táctico y la necesidad histórica; con figuras como Barella y Dimarco, Italia no se permitirá una tercera ausencia consecutiva.

Favorito: Italia.

Suecia vs. Polonia

Aunque Polonia cuenta con la experiencia de Robert Lewandowski, el conjunto sueco luce más equilibrado colectivamente. Tras golear 3-1 a Ucrania con un Viktor Gyökeres en estado de gracia, Suecia llega con una dinámica ofensiva superior. Su solidez física será la clave para anular el juego directo de los polacos.

Favorito: Suecia.

Chequia vs. Dinamarca

Los daneses vienen de aplastar 4-0 a Macedonia del Norte y han demostrado ser uno de los equipos más regulares de Europa. Aunque Chequia es peligrosa en Praga con Patrik Schick, Dinamarca posee un plantel más profundo y un sistema de juego automatizado que suele asfixiar a sus rivales en las finales.

Favorito: Dinamarca.

Kosovo vs. Turquía

Kosovo vive un sueño tras eliminar a Eslovaquia, pero Turquía tiene "oficio" en estas instancias. El talento individual de Arda Güler y la intensidad que imprime Vincenzo Montella los coloca un escalón arriba. Turquía sabe manejar la presión de ambientes hostiles, lo cual será vital en Pristina.

Favorito: Turquía.

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RD Congo vs. Jamaica

República Democrática de Congo llega con una potencia física que suele imponerse a los equipos de Concacaf. La jerarquía de sus jugadores en ligas europeas les da la ventaja técnica necesaria.

Favorito: RD Congo.

Irak vs. Bolivia

Aunque Irak es disciplinado, Bolivia llega motivada tras vencer a Surinam. Históricamente, a los equipos asiáticos les cuesta descifrar la picardía sudamericana en duelos de eliminación directa.

Favorito: Bolivia.

