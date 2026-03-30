La probable alineación de México para enfrentar a Bélgica

La Selección Mexicana enfrentará a Belgica en su segundo duelo de esta fecha FIFA de marzo y lo hará posiblemente con lo mejor de su repertorio. El empate sin goles ante su similar de Portugal en la reinauguración del Estadio Banorte dejó sensaciones agridulces y se buscará una cara más ofensiva ante los Diablos Rojos en Chicago.

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Para este cotejo ante los pupilos de Rudi García, Javier Aguirre mandaría prácticamente a la mayoría que inició en la Ciudad de México ante los lusos. Raúl Rangel repetiría en el arco y ya nos podríamos dar una idea de quién será el titular de la Selección Mexicana en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Jesús Gallardo, Johan Vásquez, César Montes y Jesús Gallardo estarían en la línea defensiva y a partir del mediocampo empezarían las modiificaciones.

Probable alineación de México para enfrentar a Bélgica

Portero: Raúl Rangel

Defensas: Jesús Gallardo, Johan Vásquez, César Montes e Israel Reyes

Mediocampistas: Erik Lira, Charly Rodríguez y Álvaro Fidalgo

Delanteros: Julián Quiñones, Raúl Alonso Jiménez y Alexis Vega

México vs Bélgica por TV Azteca Deportes