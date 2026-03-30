La probable alineación de México para enfrentar a Bélgica
Javier Aguirre repetiría casi al 100% la alineación que utilizó en el Estadio Banorte ante Portugal en busca de darle continuidad a su 11 estelar.
La Selección Mexicana enfrentará a Belgica en su segundo duelo de esta fecha FIFA de marzo y lo hará posiblemente con lo mejor de su repertorio. El empate sin goles ante su similar de Portugal en la reinauguración del Estadio Banorte dejó sensaciones agridulces y se buscará una cara más ofensiva ante los Diablos Rojos en Chicago.
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Para este cotejo ante los pupilos de Rudi García, Javier Aguirre mandaría prácticamente a la mayoría que inició en la Ciudad de México ante los lusos. Raúl Rangel repetiría en el arco y ya nos podríamos dar una idea de quién será el titular de la Selección Mexicana en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Jesús Gallardo, Johan Vásquez, César Montes y Jesús Gallardo estarían en la línea defensiva y a partir del mediocampo empezarían las modiificaciones.
Probable alineación de México para enfrentar a Bélgica
- Portero: Raúl Rangel
- Defensas: Jesús Gallardo, Johan Vásquez, César Montes e Israel Reyes
- Mediocampistas: Erik Lira, Charly Rodríguez y Álvaro Fidalgo
- Delanteros: Julián Quiñones, Raúl Alonso Jiménez y Alexis Vega
México vs Bélgica por TV Azteca Deportes
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