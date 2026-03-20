Pumas vs América: fecha y hora en Estados Unidos del Clásico Capitalino

El Pumas vs América, el Clásico Capitalino y la Jornada 12 del Clausura 2026 de la Liga MX reúnen todos los ingredientes de un duelo imperdible. Dos equipos en zona de liguilla se enfrentan en el Olímpico Universitario con realidades distintas, pero con el mismo objetivo: sumar puntos clave y reafirmar su protagonismo en el futbol mexicano.

¿Quién llega mejor al Pumas vs América del Clausura 2026 Liga MX?

El Pumas vs América llega con un contexto competitivo muy parejo en la Liga MX dentro del Clausura 2026. Los universitarios, dirigidos por Efraín Juárez, ocupan el quinto lugar con 20 puntos, mostrando regularidad a lo largo del torneo. Su último resultado fue un empate 2-2 ante Cruz Azul, en un partido donde dejaron sensaciones positivas en ataque.

Del otro lado, América aparece en la séptima posición con 17 unidades. El equipo de André Jardine viene de asegurar su pase a los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup, tras empatar ante Philadelphia Union, lo que podría influir en el desgaste físico de cara a este compromiso.

En lo individual, destacan Juninho, con cinco goles para Pumas, y Brian Rodríguez, quien ha sido uno de los referentes ofensivos del América. La batalla en el último tercio del campo será determinante en el desarrollo del partido.

RESUMEN EXTENDIDO | Puebla vs América | J7 | Clausura 2026 Liga MX

Clásico Capitalino Liga MX: antecedentes, alineaciones y claves del Pumas vs América

El historial reciente del Clásico Capitalino favorece al América, que suma dos victorias consecutivas ante Pumas, incluida una contundente goleada 4-1 en el Apertura 2025. En los últimos 10 enfrentamientos, las Águilas tienen ligera ventaja, aunque el margen es estrecho y refleja la intensidad de esta rivalidad.

Para este encuentro, Pumas tendrá la baja sensible de Nathan Silva en defensa, lo que obligará a ajustar su línea defensiva. América, por su parte, no contará con su arquero titular Luis Ángel Malagón, lo que abre una interrogante en la portería.

Tácticamente, el partido podría definirse en el mediocampo. Pumas buscará imponer ritmo con posesión y dinámica, mientras que América apostará por transiciones rápidas y contundencia ofensiva. El factor localía también jugará un papel importante en Ciudad Universitaria.

Más allá de la tabla, este duelo representa orgullo, historia y una oportunidad de consolidarse rumbo a la fase final del torneo. Cada balón disputado tendrá peso específico en un clásico que rara vez decepciona.

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Pumas vs América Liga MX: horario en Estados Unidos

El partido se disputará en el Estadio Olímpico Universitario este sábado 21 de marzo.

Horario en Estados Unidos:

Este: 23:10

Centro: 22:10

Pacífico: 20:10