WBC 2026: Qué necesita Estados Unidos y México para avanzar

El WBC 2026 vive uno de sus momentos más dramáticos en el Grupo B, donde México, Estados Unidos e Italia están envueltos en un cierre lleno de matemáticas y tensión rumbo a los cuartos de final del Clásico Mundial de Beisbol. La inesperada victoria de Italia sobre Estados Unidos por 8-6 cambió por completo la tabla y dejó un escenario abierto donde el último partido entre México e Italia en el Daikin Park de Houston decidirá quién avanza. Con Italia liderando con récord de 3-0, Estados Unidos con 3-1 y México con 2-1, el desenlace del grupo depende tanto del resultado como del criterio de desempate del WBC, que mide el promedio de carreras permitidas entre outs defensivos. El panorama es claro: el duelo México vs Italia no solo definirá un ganador, también podría determinar la eliminación inesperada de una potencia del beisbol internacional.

La presión es enorme porque el margen de carreras podría cambiar el destino de tres selecciones en cuestión de innings.

¿Qué necesita México para clasificar a los cuartos de final del WBC?

Para la Selección Mexicana en el WBC 2026, el escenario es relativamente directo: ganar el partido ante Italia. Si México logra la victoria, automáticamente provocará un empate triple con récord de 3-1 entre los tres equipos del Grupo B.

En ese caso entrará en juego el criterio de desempate del Clásico Mundial de Beisbol, que analiza el promedio de carreras permitidas en relación con los outs defensivos registrados en los enfrentamientos entre los equipos involucrados.

Con el rendimiento mostrado hasta ahora por el pitcheo mexicano, el equipo dirigido por Benjamín Gil tiene números favorables. De mantenerse el promedio proyectado de carreras permitidas, México aseguraría el primer lugar del grupo si gana el partido, sin importar el marcador final.

Esto coloca al equipo tricolor en una posición privilegiada: depende completamente de sí mismo para avanzar a los cuartos de final del WBC.

Randy Arozarena, entregará todo por México en el Clásico Mundial de Beisbol

El inesperado escenario que necesita Estados Unidos para sobrevivir en el WBC

La situación es mucho más complicada para Estados Unidos. El equipo dirigido por Mark DeRosa ya terminó su participación en la fase de grupos y ahora depende completamente del resultado entre México e Italia.

El Team USA cerró con 11 carreras permitidas en 54 outs, lo que deja un coeficiente de 0.203 dentro del sistema de desempate del torneo.

Para que Estados Unidos avance, necesita un resultado muy específico: México debe vencer a Italia por cinco carreras o más. Solo un triunfo amplio del equipo mexicano empeoraría el promedio defensivo de los italianos, permitiendo que el conjunto estadounidense avance como segundo lugar del Grupo B.

Si México gana por uno, dos, tres o cuatro carreras, Italia mantendría un mejor promedio de carreras permitidas y avanzaría junto a México, dejando eliminado a Estados Unidos.

Por supuesto, existe otro escenario aún más sencillo: si Italia vence a México, el equipo europeo clasifica invicto como líder del grupo y Estados Unidos avanzaría automáticamente como segundo lugar.

Así, el cierre del Grupo B del WBC 2026 promete una de las noches más tensas del torneo. Cada lanzamiento, cada out y cada carrera podrían decidir el destino de México, Italia y Estados Unidos en el Clásico Mundial de Beisbol.