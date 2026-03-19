Raphinha presiona a Brasil para que Neymar esté en la Copa Mundial de la FIFA

La ausencia de Neymar en la selección de Brasil rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 ha encendido el debate global, y ahora Raphinha ha intervenido con un mensaje directo que aumenta la presión sobre Carlo Ancelotti, en un momento clave para definir el futuro del equipo brasileño en el futbol internacional.

El extremo del FC Barcelona no dudó en respaldar públicamente a su compatriota tras la más reciente convocatoria, en la que Neymar volvió a quedar fuera. Sus palabras, lejos de ser casuales, reflejan el sentir de un vestuario que aún considera al ‘10’ como pieza fundamental para competir al más alto nivel.

¿Por qué Raphinha presiona a Brasil para convocar a Neymar a la Copa Mundial de la FIFA 2026?

La postura de Raphinha no solo es emocional, también responde a una lógica futbolística. Neymar, pese a sus constantes problemas físicos, sigue siendo visto como un jugador diferencial, capaz de cambiar el rumbo de un partido en cualquier momento.

Tras la goleada del Barcelona al Newcastle en la UEFA Champions League, el brasileño fue claro: quiere compartir cancha con Neymar en la Copa Mundial de la FIFA 2026. No es un simple deseo, es una declaración que deja entrever la influencia que el delantero aún tiene dentro del grupo.

"Espero verlo (a Neymar en la Copa Mundial de la FIFA). Es un jugador excepcional, nadie duda de su calidad dentro del campo ni de lo que puede hacer. Puede decidir un partido, incluso un Mundial. Como aficionado, tanto dentro como fuera del campo, espero ver a Neymar vistiendo la camiseta de la selección brasileña de nuevo y jugando el Mundial con nosotros" externó Raphinha después del encuentro de Champions League.

El principal obstáculo es la postura de Carlo Ancelotti, quien ha sido firme desde su llegada: solo convocará a jugadores que estén al cien por ciento físicamente. Neymar no ha logrado esa regularidad desde su lesión en 2023, lo que lo ha mantenido fuera del equipo durante un periodo prolongado.

La decisión ha dividido opiniones. Mientras algunos respaldan la disciplina del técnico italiano, otros consideran que un talento como Neymar debe tener un lugar asegurado si logra recuperarse a tiempo.

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El dilema de Brasil: experiencia vs rendimiento rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026

Brasil enfrenta un escenario complejo. Por un lado, cuenta con una nueva generación liderada por figuras como Raphinha, que atraviesan un gran momento en Europa. Por otro, la experiencia de Neymar sigue siendo un activo difícil de reemplazar.

El dilema no es menor. Integrar a Neymar implicaría ajustar el sistema y apostar por su recuperación total, mientras que dejarlo fuera significaría cerrar un ciclo histórico en la selección brasileña.

Para los aficionados latinos en Estados Unidos, este debate tiene un atractivo especial. La Copa Mundial de la FIFA 2026 se jugará en gran parte en territorio estadounidense, y la presencia de estrellas globales como Neymar podría marcar la diferencia en la experiencia del torneo.

A medida que se acerque la lista definitiva, la presión crecerá. Las palabras de Raphinha ya abrieron el debate, pero la decisión final estará en manos de Ancelotti, quien deberá elegir entre la nostalgia y la actualidad.

El tiempo corre, y Brasil se juega mucho más que una convocatoria: se juega su identidad futbolística.