Tigres se une a la historia: las remontadas MÁS ÉPICAS de clubes mexicanos en Concacaf

El impacto de la victoria de Tigres sobre FC Cincinnati en Concacaf Champions Cup abrió el recuerdo de las remontadas históricas en los torneos de Concacaf. Los antecedentes involucran a América, Pumas y Toluca como protagonistas de las gestas más memorables en la Concacaf Champions Cup. La reciente hazaña felina revive una tradición de resiliencia y carácter competitivo que define al futbol mexicano en el plano internacional.

¿Cuáles son las remontadas más épicas de equipos mexicanos en Concacaf Champions Cup?

La más reciente página dorada la escribió Tigres, que logró revertir un 3-0 adverso para imponerse 5-1 ante FC Cincinnati y avanzar con global de 5-4 en la Concacaf Champions Cup 2026. El gol de Fernando Gorriarán en el minuto 90+9 selló una noche que ya forma parte del imaginario colectivo del torneo.

Sin embargo, esta no es la primera vez que un equipo mexicano consigue una hazaña de este calibre. En 2015, América protagonizó una de las remontadas más contundentes al vencer 6-0 a Herediano en el Estadio Azteca, tras haber caído 3-0 en la ida. Aquella exhibición ofensiva sigue siendo referencia obligada en la historia del certamen.

Otro caso inolvidable es el de Pumas, que en 2022 igualó una serie tras perder 3-0 ante New England Revolution y terminó avanzando en penales. La capacidad de reacción y el empuje de la afición universitaria fueron determinantes en una noche cargada de emoción.

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RESUMEN: Tigres 0 - 0 Toluca | J3 | Clausura 2026 | TV Azteca Deportes

Concacaf Champions Cup: el ADN competitivo de los clubes mexicanos en remontadas históricas

El denominador común en estas gestas es la mentalidad. Equipos como Toluca también dejaron huella cuando remontaron una serie ante América en 2003 con un contundente 4-0 en casa, demostrando que en la Concachampions ningún resultado es definitivo.

Estas remontadas no solo hablan de resultados, sino de identidad. El futbol mexicano ha construido una reputación en la región basada en su capacidad de competir hasta el último minuto, sin importar el marcador. La reciente actuación de Tigres refuerza esa narrativa.

Además, estas hazañas suelen marcar el rumbo de los torneos. Un equipo que logra revertir una desventaja de tres goles no solo avanza, también envía un mensaje de fortaleza al resto de los competidores. En el contexto actual de la Concacaf Champions Cup 2026, esto cobra aún más relevancia con la creciente competitividad frente a clubes de la MLS.

Lo cierto es que cada remontada suma un nuevo capítulo a la historia del futbol en la región. Tigres ya está en esa lista selecta, junto a América, Pumas y Toluca, como símbolo de noches donde lo imposible se volvió realidad.