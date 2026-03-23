Así quedó la tabla de la MLS tras la Semana 5: líderes firmes y sorpresas

La tabla de posiciones MLS 2026 después de la Semana 5 con los resultados más recientes de la Major League Soccer y el desempeño de clubes como Nashville SC, New York City FC, Inter Miami y LAFC comienzan a definir las tendencias del torneo. Con cinco jornadas disputadas, la clasificación en ambas conferencias muestra a varios equipos tomando ventaja temprana mientras otros buscan recuperar terreno en el arranque de temporada.

¿Cómo quedó la tabla de la MLS 2026 tras la Semana 5?

Después de los partidos disputados el fin de semana, la Conferencia Este de la MLS 2026 tiene como líder a Nashville SC, que suma 13 puntos tras cinco jornadas y mantiene un inicio de temporada sólido. Muy cerca aparecen New York City FC y Inter Miami, ambos con 10 unidades, consolidándose como contendientes directos en la parte alta de la clasificación.

Detrás de ellos, el panorama se mantiene apretado. Charlotte FC y Chicago Fire comparten 8 puntos, mientras que D.C. United y Toronto FC se mantienen con 7 unidades, todavía en zona de competencia directa por los puestos de clasificación.

Uno de los resultados más llamativos de la jornada fue el triunfo de New York City FC 3-2 sobre Inter Miami, un duelo intenso en el Yankee Stadium que ayudó a los neoyorquinos a mantenerse entre los protagonistas del torneo.

En el resto de los encuentros de la Semana 5 también destacaron marcadores amplios como la goleada de Nashville SC 5-0 sobre Orlando City, así como el triunfo de Charlotte FC 6-1 ante New York Red Bulls, resultados que influyeron directamente en el movimiento de la tabla.

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Conferencia Oeste MLS 2026: LAFC y Vancouver lideran un sector muy competitivo

Mientras tanto, la Conferencia Oeste de la MLS 2026 presenta una lucha igualmente intensa en la parte alta. LAFC ocupa el primer lugar con 13 puntos tras cinco partidos, consolidando un arranque que confirma su etiqueta de favorito.

El segundo puesto pertenece a Vancouver Whitecaps, también con 12 unidades, seguido por San Jose Earthquakes con la misma cantidad de puntos. Más atrás aparece San Diego FC con 11, manteniéndose dentro del grupo de equipos que pelean la cima del sector.

La competitividad del Oeste se refleja en la cercanía de puntos. Equipos como Seattle Sounders y Real Salt Lake siguen al acecho con 10 unidades, lo que deja claro que cualquier resultado puede modificar la clasificación en las próximas jornadas.

Entre los resultados del fin de semana, el triunfo de San Jose Earthquakes 1-0 sobre Vancouver Whitecaps y el empate Austin FC 0-0 LAFC demostraron que la lucha por el liderato está lejos de definirse.

Con apenas cinco semanas disputadas, la MLS 2026 empieza a perfilar candidatos, pero la diferencia mínima entre varios clubes anticipa una temporada larga y llena de cambios en la tabla.

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Tabla de Posiciones de la MLS 2026

Conferencia Este

1. Nashville SC: 13 pts

2. New York City FC: 10 pts

3. Inter Miami CF: 10 pts

4. Charlotte FC: 8 pts

5. Chicago Fire FC: 7 pts

6. D.C. United: 7 pts

7. Toronto FC: 7 pts

8. Red Bull New York: 7 pts

9. FC Cincinnati: 6 pts

10. Atlanta United FC: 4 pts

11. New England Revolution: 3 pts

12. CF Montréal: 3 pts

13. Orlando City SC: 3 pts

14. Columbus Crew: 2 pts

15. Philadelphia Union: 0 pts

Conferencia Oeste

1. LAFC: 13 pts

2. Vancouver Whitecaps: 12 pts

3. San Jose Earthquakes: 12 pts

4. San Diego FC: 11 pts

5. Seattle Sounders FC: 10 pts

6. Real Salt Lake: 10 pts

7. Colorado Rapids: 9 pts

8. FC Dallas: 8 pts

9. Houston Dynamo FC: 8 pts

10. LA Galaxy: 5 pts

11. Austin FC: 5 pts

12. Minnesota United FC: 5 pts

13. St. Louis CITY SC: 4 pts

14. Portland Timbers: 4 pts

15. Sporting Kansas City: 4 pts