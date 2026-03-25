Vinícius rechaza a la MLS y lanza mensaje claro sobre su futuro

El futuro de Vinícius, la MLS, el Real Madrid y la Copa Mundial de la FIFA 2026 se cruzan en una declaración que dejó claro el panorama del brasileño. El atacante descartó seguir el camino hacia Estados Unidos y confirmó que su prioridad es permanecer en el club merengue durante muchos años, a pesar del creciente interés de la Major League Soccer por figuras globales.

En conferencia previa al amistoso entre Brasil y Francia en territorio estadounidense, Vinícius habló del salto de Antoine Griezmann a Orlando City, elogió su carrera y su estilo, pero fue contundente cuando le preguntaron si consideraría un movimiento similar. El brasileño dejó claro que todavía no piensa en ese escenario y que su foco está completamente en continuar su historia con el Real Madrid.

El mensaje llega en un momento clave, con la MLS atrayendo estrellas internacionales y con la cercanía de la Copa Mundial de la FIFA 2026, torneo que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá, aumentando el atractivo mediático del futbol en Norteamérica.

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¿Por qué Vinícius rechazó jugar en la MLS pese al interés del futbol de Estados Unidos?

Vinícius fue directo: considera que aún es muy joven para pensar en un cambio hacia la MLS. El brasileño prioriza mantenerse en la élite europea, competir al máximo nivel y seguir construyendo su legado con el Real Madrid, donde todavía tiene objetivos deportivos importantes.

Además, su contrato vigente y una posible renovación refuerzan la idea de continuidad. El atacante busca consolidarse como una de las figuras principales del club, pelear títulos y mantenerse como protagonista en competiciones internacionales antes de considerar cualquier movimiento.

La MLS, que ha incrementado su atractivo para futbolistas de renombre, aparece más como una opción a futuro que como un destino inmediato. Para Vinícius, el presente está ligado a la exigencia del futbol europeo y a la oportunidad de seguir creciendo dentro de uno de los equipos más competitivos del mundo.

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El efecto MLS rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026

Las declaraciones también reflejan el impacto que la MLS está generando en el mercado internacional. Con la llegada de figuras y proyectos ambiciosos, la liga estadounidense se ha convertido en una alternativa cada vez más atractiva, especialmente pensando en la exposición rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Sin embargo, el caso de Vinícius muestra que los jugadores en plenitud competitiva siguen priorizando Europa. El brasileño atraviesa un momento importante tras recuperar protagonismo en las últimas semanas, con actuaciones decisivas tanto en liga como en torneos internacionales.

Mientras tanto, el amistoso entre Brasil y Francia en Estados Unidos servirá como preparación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026. El partido se disputará este jueves en el Gillette Stadium, en Foxborough, Massachusetts, en un duelo que también medirá a dos selecciones candidatas a llegar lejos en el torneo.