¿Qué busca Antoine Griezmann en la MLS? protagonismo y un cierre ideal con Orlando

La posible llegada de Antoine Griezmann a la MLS con Orlando City con un contrato millonario como Jugador Franquicia, la oportunidad de potenciar su imagen y el atractivo de enfrentar a Lionel Messi forman parte del plan del francés rumbo al segundo semestre de 2026. El delantero del Atlético de Madrid evalúa cerrar su carrera en Estados Unidos con un rol protagónico, un salario cercano a los 12 millones de dólares y ganancias totales que podrían alcanzar los 20 millones por temporada gracias a patrocinios y acuerdos comerciales. Pero hay otros detalles que busca conseguir tras dejar el futbol europeo.

Más allá del dinero, el movimiento responde a una estrategia personal. Griezmann busca un entorno menos exigente que la elite europea, pero con visibilidad internacional, protagonismo deportivo y exposición mediática. La MLS cumple con esas condiciones y, además, le abre la puerta a un mercado clave para su marca personal en el corto y mediano plazo.

¿Por qué la MLS representa el escenario ideal para el cierre de carrera de Griezmann?

El atacante francés contempla un contrato multianual con Orlando City que lo convertiría en la figura del proyecto. La etiqueta de Jugador Franquicia permitiría al club construir el equipo alrededor de su liderazgo, algo que ya no tiene garantizado en el Atlético de Madrid, donde ha perdido el rol de titular indiscutible.

El aspecto económico también es determinante. Actualmente percibe alrededor de 4 millones de euros anuales en España, muy por debajo de lo que recibiría en Estados Unidos. Con el salario base, más acuerdos publicitarios y activaciones de marca, el ingreso total podría alcanzar cifras cercanas a los 20 millones por temporada.

A esto se suma un factor personal importante: su afinidad con la cultura deportiva estadounidense. Griezmann ha mostrado en múltiples ocasiones su pasión por la NBA y la NFL. Vivir en Florida le permitiría estar cerca de ese entorno, asistir a eventos deportivos y fortalecer vínculos comerciales con marcas vinculadas al mercado norteamericano.

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El atractivo mediático: Messi, el Clásico del Sol y una nueva vitrina global

Otro punto clave en la decisión es el impacto deportivo y mediático. La inminente llegada de Antoine Griezmann al Orlando City abriría la puerta a enfrentamientos directos contra Inter Miami, especialmente en el llamado Clásico del Sol. Un duelo frente a Lionel Messi, su ex compañero en el Barcelona, generaría atención global y aumentaría su visibilidad.

El contexto también favorece el movimiento. La MLS continúa atrayendo figuras internacionales y la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Estados Unidos elevará el interés por la liga. Griezmann podría aprovechar ese escenario para reforzar su imagen, consolidar acuerdos comerciales y mantenerse vigente en el radar internacional.

Antes de dar el salto, el francés busca cerrar su etapa europea con el Atlético de Madrid, donde aún disputará la final de Copa del Rey y la fase decisiva de Champions League. Sin embargo, su mirada ya apunta a Estados Unidos, donde pretende combinar competitividad, estabilidad familiar y protagonismo mediático.

Todo indica que la MLS no solo representa un retiro competitivo, sino una estrategia para potenciar su marca y cerrar su carrera con impacto.