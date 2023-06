Lazio intensifica interés por Santiago Giménez para este verano

Santiago Giménez marcó 23 tantos con el Feyenoord la temporada pasada, se adaptó muy bien a Europa y con Robin Van Persie puliendo sus cualidades como delantero en el cuerpo técnico del club de Rotterdam, el atacante mexicanos ha podido mejorar sus recursos en el frente del actual campeón en la Eredivisie.

“Van Persie me ha ayudado en muchos detallitos que yo no sabía, por ejemplo, antes de definir voltear a ver al portero rápido, la otra es controlar y en menos de tres segundo disparar a portería, movimientos de espalda y la otra es que cuando estés en el área que el defensa no te toque”, aceptó Santiago Giménez en una transmisión en vivo.

Reportes del Corriere dello Sport aseguran que la Lazio mantendría un ‘fuerte’ interés en cerrar el fichaje de Santiago Giménez este verano, el club ha evaluado el perfil del futbolista del Feyenoord y entienden que sería un relevo natural para Ciro Immobile en un futuro. El equipo de la ciudad de Roma jugará la Champions League la siguiente temporada (culminaron la Serie A en la segunda posición), por lo que Maurizio Sarri estraía buscando complementar su plantill para poder encarar todos los frentes posibles.

No sólo sería Santiago Giménez el que estaría en la órbita del club, el mismo el Corriere dello Sport asegura que Marcos Leonardo sigue en la agenda de club. Lazio sabe que la operación del futbolista de la Selección Mexicana no será sencilla, y el precio sería incluso mayor, por lo que su plan B estaría muy latente en ese sentido. Feyenoord fijó un precio a la carta de su delantero en 30 millones de euros, una cantidad que no se compara a los 4 kilos que puso en el inicio de la campaña para llevarlo a la Eredivisie.

“No sé qué pasará en verano. Pero puedo decirles a los aficionados que soy el hombre más feliz del mundo en el Feyenoord. Me estoy divirtiendo aquí, me siento como en casa. Todavía me quedan tres años de contrato y lo daré todo por el Feyenoord porque este club me lo ha dado todo. Quiero devolver la confianza con mis goles y trofeos. Este año hemos tenido una temporada maravillosa. El secreto es el vínculo que hemos construido durante esta temporada entre los jugadores y con el cuerpo técnico, pero sobre todo con nuestra afición”, dijo Santiago Giménez en entrevista.