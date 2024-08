Leagues Cup: Estos serán los cruces de los cuartos de final según la Inteligencia Artificial

Los octavos de final de la Leagues Cup están prácticamente aquí y los mejores equipos de la Liga BBVA MX intentarán superar a los de la MLS en la instancia eliminatoria. El lunes da arranque dicha instancia con un atractivo partido entre los Pumas y el Seattle Sounders en lo que representa la revancha de la final de la Concachampions 2022, misma que se llevaron los americanos para sellar un lugar en el Mundial de Clubes.

Los otros equipos mexicanos que buscarán mantener el sueño vivo son América y Cruz Azul, quienes sufrieron para avanzar. Los azulcremas requirieron de un golazo de Henry Martín para eliminar al Atlas y los celestes definieron el cotejo desde el manchón penal ante un aguerrido Orlando City. Existe la posibilidad de que ambos se encuentren en el duelo final, ya se vieron las caras hace algunos meses para definir al monarca de la Liga BBVA MX.

Ahora los de Coapa intentarán dejar en el camino al St.Louis City, equipo al que ya eliminaron hace un año, mientras los de La Noria se miden al Mazatlán. Los dirigidos por Víctor Manuel Vucetich hicieron un gran partido en la capital de los Estados Unidos frente al DC United para seguir avanzando.

Otra de las llaves involucra a los Tigres, quienes deben vencer al New York City. Hasta el momento los felinos se han comportado a la altura, ingresando como primeros de grupo y eliminando al Pachuca. Por si fuera poco, los regios también están entre la élite del Apertura 2024 con 10 unidades que los tienen terceros del certamen local.

Por si lo anterior fuera poco, también podremos disfrutar de un duelazo entre los actuales campeones de la Leagues Cup y los de la MLS, pues se miden el Inter Miami de Lionel Messi y Columbus.

Así quedarían los cuartos de final de la Leagues Cup

La Inteligencia Artificial ha emitido su juicio y tiene a sus elegidos para los cuartos de final de la Leagues Cup. Cabe recordar que los octavos se disputan entre el 12 y 13 de agosto.

- América vs Toluca

- Pumas vs LAFC

- Cruz Azul vs Cincinnati

- Tigres vs Inter Miami

