¿Qué equipos de la Liga BBVA MX juegan hoy 27 de julio en la Leagues Cup 2024?

Mal arranque tuvieron los equipos de la Liga BBVA MX en la Leagues Cup y buscarán revertir el inicio negativo este sábado 27 de julio con la participación de cuatro clubes aztecas que buscarán sumar sus primeros puntos en el certamen en donde se enfrentan a sus pares de la Major League Soccer (MLS).

Los equipos mexicanos tendrán complicadas pruebas en la Jornada 1 de la Leagues Cup en diferentes sedes de los Estados Unidos en el torneo internacional.

¿Un equipo mexicano está obligado a ganar la Leagues Cup? | Summer Show

¿Qué equipos de la Liga BBVA MX juegan hoy?

La Liga BBVA MX ha pausado sus actividades para disputar la Leagues Cup ante los cuadros de la MLS y serán varios los clubes que buscarán mantener la inercia ganadora con la que arrancaron el torneo Apertura 2024.

El Mazatlán FC arrancará su participación en la Leagues Cup este sábado ante el New England Revolutions en punto de las 18:00 horas, tiempo del centro de México, un encuentro que podrás disfrutar a través de la señal de Azteca 7 y su cobertura por Azteca Deportes.

A esa misma hora estarán jugando también el Houston Dynamo ante el Atlas, mientras que el Puebla se medirá al Inter Miami.

Dos horas más tarde, en punto de las 20:00 horas tiempo del Centro de México, las Chivas comenzarán su actividad en el torneo ante el San Jose Earthquakes.

Otros partidos de este sábado de la Leagues Cup serán los que sostendrán el New York Red Bulls vs el Toronto FC, además de Philadelphia Union en contra de Charlotte y St. Louis City vs FC Dallas.



18:00 - Houston Dynamo vs Atlas

18:00 - New England Revolution vs Mazatlán FC por Azteca 7

18:00 - New York Red Bulls vs Toronto FC

18:00 - Philadelphia Union vs Charlotte

18:00 - Puebla vs Inter Miami

19:00 - St. Lous City vs Dallas

20:00 - Chivas vs San Jose Earthquakes



