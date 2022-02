Himnos del Deporte: Lenny Kravitz como gran atleta del rock

Lenny Kravitz, el atleta del rock que inmortalizó sus grandes clásicos en lo más alto de los escenarios deportivo. La electrizante guitarra de “Are You Gonna Go My Way” en 1993, anotó de manera inmediata en los corazones de los fieles aficionados en los estadios. Solamente imaginen el ritmo que abre la canción acompañado de la frase : “I was born long ago, I am the chosen I’m the one (Nací hace mucho ¡Soy el elegido! ¡Ese soy yo!)".

La pasión de Kravitz por los deportes empezó cuando apenas tenía 9 años de edad. Lenny recibió sus primeros pases con el ovoide, nada más y nada menos que del históricos quarterback de los Jets de Nueva York, Joe Namath, su vecino por aquellos años.

La consagración de Kravitz

Ya en su madurez musical, se consagró como todo una estrella del entretenimiento deportivo al tocar “I Kissed A Girl” junto a la sensual Katy Perry en el Super Bowl XLIX. Durante su vida, siempre mostró gran admiración hacia leyendas deportivas como Muhammad Ali, por eso posee las zapatillas de su último combate profesional ante Trevor Berbick en 1991. Kravitz también presume esa vitalidad característica en boxeadores y atletas de alto rendimiento: “El ejercicio lleva mi cuerpo, mente y espíritu a donde pueda ser más creativo”. Al parecer entrena 5 o 6 veces a la semana para mantener ese físico envidiable a sus 57 años.

Esa creatividad musical se plasma en cada una de sus colaboraciones con la NBA, al tocar “Are You Gonna Go My Way” durante la presentación del equipo de la Conferencia Este en el Juego de Estrellas de 2011, y “Come On Get It” que la canción de aquella temporada. También se recuerda previamente a “Dig In” en los promos para los playoffs de 2022.

Su relación con el Beisbol

De hecho, otro de sus grandes temas como “Ain’t Over Till It’s Over” del álbum “Mamma Said” de 1991, usa la famosa frase que inmortalizó el gran beisbolista de los Yankees de Nueva York, Yogi Berra: “Esto no se acaba, hasta que se acaba”.

Talento musical y portento físico, elementos que han mitificado a Lenny Kravitz como todo un “rockstar” de los Himnos Del Deporte.