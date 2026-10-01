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Fútbol

¡A segunda división! Leo Messi hace OFICIAL su siguiente destino tras retirarse de Selección Argentina

Messi ya tiene un nuevo plan tras su retiro de la Selección de Argentina

Lionel Messi tiene esta deuda pendiente para la final contra Cruz Azul

Escrito por: Francisco Fernández

La carrera de Lionel Messi está cada vez más cerca de terminar y recientemente anunció su retiro de la Selección de Argentina, por lo que desde ahora ha comenzado su faceta como empresario al adquirir al CD Eldense, un equipo que actualmente milita en la LaLiga 2 (Segunda División de España).

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Lionel Messi compra equipo de la Segunda División de España

A través de un comunicado de prensa, el Club Deportivo Eldense informó que fue adquirido por Lionel Messi, luego de varias semanas de negociación con el grupo colombiano TH Soluciones Group S.A.S., anteriores propietarios del equipo.

El nuevo club de Messi fue fundado en 1921 y actualmente se encuentra actualmente en el puesto 19 de la clasificación en zona de descenso y solo ha podido ganar un partido en lo que va de la campaña.

Sin embargo, la compra por parte del astro argentino aun se encuentra pendiente de recibir la autorización preceptiva por parte del Consejo Superior de Deportes (CSD), como lo establece la legislación deportiva española.

Se trata de la segunda compra de Messi en lo que va del año en cuanto a clubes se refiere, ya que anteriormente había adquirido al UE Cornellá, conjunto catalán principalmente enfocado en el futbol formativo.

Messi se suma a Cristiano Ronaldo como accionista de un equipo de LaLiga 2 de España ya que el portugués posee el 25% de las acciones del UD Almería a través del CR7 Sports Investments.

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