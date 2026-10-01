México tendría esta importante baja de un crack para el amistoso contra Estados Unidos

Gilberto Mora comenzó a generar dudas respecto a su participación en el amistoso contra Estados Unidos. La Selección Mexicana afrontará su tercer compromiso en esta fecha FIFA de septiembre y octubre el próximo sábado 3 y la figura de Xolos de Tijuana aparece como interrogante debido a molestias físicas que presentó en el duelo ante Colombia.

Diversos reportes señalan que Mora padece de molestias físicas en su tobillo, razón por la que el cuerpo técnico de México ordenó al jugador realizarse estudios médicos para determinar con precisión la magnitud de su lesión. Los especialistas habrían señalado que la lesión no es grave, pero sí habría que tener precaución de cara al duelo contra los estadounidenses.

Gilberto Mora da un poco de alivio previo al duelo con Estados Unidos

Según la información que pudo compartir Claro Sports de última hora, el mediocampista de 17 años habría trabajado con normalidad durante el entrenamiento de México de este jueves 1 de octubre que se llevó a cabo en Nueva Jersey, antes de que el equipo nacional emprenda su viaje hacia Phoenix, Arizona.

Gilberto Mora cumplió un gran papel en el Mundial

Rafael Márquez decidió preservarlo durante el juego ante Perú con el fin de que llegue en óptimas condiciones para el duelo ante Estados Unidos. La evolución de este jueves fue positiva, ya que Mora entrenó a la par de sus compañeros. Sin embargo, reportes aseguran que el futbolista seguirá bajo evaluación médica, por lo que su presencia ante el USMNT no está confirmada.

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¿Cuándo y a qué hora juega México contra Estados Unidos?

La Selección Mexicana enfrentará a Estados Unidos este sábado 3 de octubre, a las 20:00 horas, tiempo del centro de México. El encuentro se disputará en el State Farm Stadium, ubicado en Glendale, Arizona, y será el tercer compromiso del equipo de Rafael Márquez durante esta fecha FIFA.

Los aficionados podrán seguir el partido en vivo y gratis por Azteca 7, además del sitio web y la aplicación de TV Azteca. La transmisión comenzará a las 19:50 horas, diez minutos antes del silbatazo inicial.