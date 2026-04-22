León vs América: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la Jornada 16 del Clausura 2026; marcador online | Presentado por Nissan
Sigue EN VIVO y GRATIS el resultado del León vs América de la Jornada 16 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX
Este martes 21 de abril del 2026, inicia la actividad de la Jornada 16 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX y uno de los juegos más destacados es el León vs América, dos equipos que buscan poder llevarse los tres puntos al estar peleando por un lugar a los Cuartos de Final.
Alineaciones León vs América
Alineación de Léon
Javier Gandolfi ha decidido mandar la siguiente alineación para un partido destacado en el que pueden asegurar su boleto a los Cuartos de Final.
Portero: Oscar García
Defensas: Pereira, Moreno, Barreiro, Echeverria y Rodríguez
Mediocampistas: Beltrán, Reyes, De León y Vallejo
Delanteros: Cambindo
Alineación del América
Jardine tiene una prueba clave pues la victoria le daría calma al plantel y los acercaría a su clasificación a la Liguilla, por lo que manda la siguiente alineación.
Portero: Cota
Defensas: Reyes, Borja, Juárez y Vázquez
Mediocampistas: Dos Santos, Zendejas, Violante, Cavalcante y Sánchez
Delanteros: Rodríguez
Así llega León y América
León y América llegan en el octavo y el sexto lugar de la tabla con 22 puntos conseguidos. El equipo de los panzas verdes llegan con una racha de cuatro victorias, muestra un nivel destacado y sueña con poderse meter a los Cuartos de Final.
Por otra parte, América llega con la urgencia de seguir sumando puntos, mantenerse en zona de Liguilla y consolidarse en el torneo. Las Águilas no han logrado ser constantes pero llegan de vencer al Toluca por lo que podrían tener una buena motivación.