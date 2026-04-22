León vs América: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la Jornada 16 del Clausura 2026; marcador online | Presentado por Nissan

Este martes 21 de abril del 2026, inicia la actividad de la Jornada 16 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX y uno de los juegos más destacados es el León vs América, dos equipos que buscan poder llevarse los tres puntos al estar peleando por un lugar a los Cuartos de Final.

Alineaciones León vs América

Alineación de Léon

Javier Gandolfi ha decidido mandar la siguiente alineación para un partido destacado en el que pueden asegurar su boleto a los Cuartos de Final.

Portero: Oscar García

Defensas: Pereira, Moreno, Barreiro, Echeverria y Rodríguez

Mediocampistas: Beltrán, Reyes, De León y Vallejo

Delanteros: Cambindo

Alineación del América

Jardine tiene una prueba clave pues la victoria le daría calma al plantel y los acercaría a su clasificación a la Liguilla, por lo que manda la siguiente alineación.

Portero: Cota

Defensas: Reyes, Borja, Juárez y Vázquez

Mediocampistas: Dos Santos, Zendejas, Violante, Cavalcante y Sánchez

Delanteros: Rodríguez

Así llega León y América

León y América llegan en el octavo y el sexto lugar de la tabla con 22 puntos conseguidos. El equipo de los panzas verdes llegan con una racha de cuatro victorias, muestra un nivel destacado y sueña con poderse meter a los Cuartos de Final.

Por otra parte, América llega con la urgencia de seguir sumando puntos, mantenerse en zona de Liguilla y consolidarse en el torneo. Las Águilas no han logrado ser constantes pero llegan de vencer al Toluca por lo que podrían tener una buena motivación.