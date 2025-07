¿Y los grandes? El partido con mayor asistencia en la Jornada 1 del Apertura 2025

La Liga MX arrancó con la Jornada 1 del Torneo Apertura 2025, con el enfrentamiento entre León y Atlético de San Luis el que se robó los reflectores en cuanto a asistencia. Con 21,957 aficionados presentes en el Estadio Nou Camp, este partido se convirtió en el más concurrido de la fecha inaugural, superando incluso el debut del campeón Toluca y el esperado regreso de América.

León vs Atlético de San Luis se decidió en los minutos

El ambiente en León fue electrizante desde horas antes del silbatazo inicial. A pesar de que el equipo local no logró sumar puntos, la afición respondió con pasión y entrega, llenando las gradas para apoyar a una Fiera que aún busca reencontrarse tras su exclusión del Mundial de Clubes. El duelo tuvo tintes dramáticos, con un gol agónico de Joao Geraldino que le dio la victoria a San Luis en los minutos finales.

La presencia de James Rodríguez fue uno de los grandes atractivos del encuentro. Aunque ingresó en la segunda mitad, su participación elevó la expectativa y mantuvo a los aficionados al borde de sus asientos. Sin embargo, el colombiano no logró cambiar el rumbo del partido, y los potosinos se llevaron los tres puntos gracias a una actuación sólida y ordenada.

El técnico Guillermo Abascal, debutante en el banquillo de San Luis, celebró con euforia el triunfo, destacando la entrega de sus jugadores y el carácter mostrado en una plaza complicada. “Este equipo tiene alma, y hoy lo demostró”, declaró tras el encuentro.

Otros partidos con gran asistencia en la Jornada 1 del Apertura 2025

Otros partidos que contaron con mayor asistencia fueron el duelo entre Toluca y Necaxa con una asistencia de 20,273 en el Nemesio Diez y Cruz Azul vs Mazatlán con una entrada de 20,098 personas. Los partidos con menor asistencia fueron Puebla vs Atlas (11,433) y Santos Laguna vs Pumas (11,508)

La cifra de asistencia en el Nou Camp no solo refleja el interés por el futbol en León, sino también el impacto que figuras internacionales y proyectos renovados tienen en la afición mexicana. En una jornada donde se registraron 19 goles y varias sorpresas, el León vs San Luis se consolidó como el partido más visto en vivo, dejando claro que el Apertura 2025 promete emociones desde el primer minuto.