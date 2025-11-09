León 0-0 Puebla: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la Jornada 17 del Apertura 2025, hoy sábado 8 de noviembre; marcador ONLINE

Se enfrentan esta tarde en duelo de la Jornada 17 de la Liga MX, el equipo de León que de local recibe a Puebla en lo que marca para ambas escuadras el cierre del Apertura 2025.

Ya sin nada que pelear en este certamen, muy lejos del Play In, León y Puebla perfilan un juego para cerrar de manera decorosa, brindarse a su afición y poder sumar puntos para luego ya planear el 2026.

León, con un equipo bien armado y con una figura mundial como James Rodríguez, tuvo un torneo amargo, con una marca de tres victorias, cuatro empates y nueve victorias, con 13 goles a favor y la penosa marca de -16 goles.

Los esmeraldas parece que el siguiente torneo no tendrá a James y se sumarían las bajas de otros elementos, pensando en esa renovación.

Puebla por su parte es último, con dos triunfos, tres empates y nada más 11 descalabros. Para Puebla también está la consigna de terminar el torneo y comenzar a plenear el siguiente torneo Clausura 2025.

Antecedentes León vs Puebla en la Liga MX

En los últimos 5 partidos entre León y Puebla, el conjunto de La Fiera ha logrado derrotar a los camoteros entres ocasiones, la más recientes en abril de este mismo año. Por su parta La Franja tiene una victoria en el 2023 y otro duelo más se resovió en empate en el verano del 2024.

Es también importante recordar que uno de los triunfos de Puebla, fue de 5-4 cayendo nueve goles en el Cuauhtémoc, en un juego altamente inusual.



León 1-0 | 12 de abril 2025 Clausura 2025

Puebla 2-2 León | 16 de julio 2025 Apertura 2024

León 2-1 Puebla | 16 de marzo 2024 Clausura 2024

Puebla 5-4 León | 3 de noviembre 2023 Apertura 2023

León 2-0 Puebla | 14 de febrero 2023 Clausura 2023

