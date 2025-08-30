León 1-0 Gallos de Querétaro: Ver EN VIVO y GRATIS, el resultado HOY sábado 30 de agosto, partido de la Jornada 7 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX; marcador online

Te puede interesar: Lleva un año en Pumas, vale más de 50 MILLONES y es buscado desde Europa

La Jornada 7 del Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX se encuentra en marcha. Este 30 de agosto, el Club León recibe vs Querétaro en un duelo en el que el equipo dirigido por Eduardo Berizzo busca aprovechar el juego ante su gente para sumar los tres puntos. Los detalles del resultado del partido los podrás disfrutar en vivo y gratis, a través de Azteca Deportes.

El conjunto Esmeralda encara el compromiso luego de haber igualado ante Pachuca en la Fecha 6. Del otro lado, los ‘Gallos Blancos’ comandados por Benjamín Mora, quieren salir de la parte baja de la tabla general, no obstante, en la presente campaña no han podido sumar en territorio ajeno, pues como visitantes tienen marca de tres partidos disputados y tres derrotas.

Alineaciones León vs Querétaro

León: Oscar García, Rodrigo Echeverria, Jaime Barreiro, Paul Bellón, Nicolás Fonseca, Fernando Beltrán, James Rodríguez, Salvador Reyes, Sebastián Santos, Ismael Díaz De León y José Alvarado.

Querétaro: José Hernández, Omar Mendoza, Diego Reyes, Francisco Venegas, Santiago Homenchenko, Pablo Barrera, Lucas Rodríguez, Eduardo Armenta, Ángel Zapata, Juan Robles y Rodrigo Bogarin.

