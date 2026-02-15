La lesión que dejaría a Edson Álvarez fuera de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Este sábado 14 de febrero del 2026, se encendieron las alarmas en la Selección Mexicana luego de que el periodista turco, Ersin Düzen informara que el mediocampista mexicano Edson Álvarez necesitaría pasar por cirugía al volverse a resentir de una lesión.

Düzen especificó que la información necesita ser confirmada, pero con sus declaraciones alertó a los aficionados mexicanos con la posibilidad de perder a una de las figuras para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Ersin Düzen: “Esta información necesita confirmación, pero existe la posibilidad de que Edson Álvarez necesite cirugía. Tiene mucho dolor y se trata de una lesión preexistente. Dado que el dolor persiste a pesar de los tratamientos previos, se ha considerado esta posibilidad”.

Ersin Düzen: “Bu teyide muhtaç bir bilgi ama Edson Alvarez'in ameliyat olma ihtimali varmış. Çok ağrısı varmış ve daha önceden yaşadığı bir sakatlık. Bu zamana kadar yapılan tedavilerde ağrıları devam ettiği için bu ihtimal konuşulmuş.” pic.twitter.com/1eTh2jDFd5 — Fener Ajans 🇹🇷 (@ajansfenercom) February 14, 2026

En caso de que se decida operar Álvarez, la recuperación podría afectarle y ocasionar que se pierda la Copa Mundial de la FIFA 2026 que esta a tan solo cuatro meses de dar inicio.

¿Cuál es la lesión que estaría afectando a Edson Álvarez?

El mexicano lleva varias ocasiones siendo baja con el Fenerbahçe pues se ha resentido en varias ocasiones de una molestia en su tobillo. Para este 14 de febrero, quedó fuera de la convocatoría del equipo y el técnico Domenico Tedesco, explicó que la decisión respondió a razones médicas. “Edson Álvarez no estuvo con el equipo en el último entrenamiento. No se le arriesgó debido a la sospecha de una recaída de su lesión y no está en la convocatoria del Trabzon”.

Edson ha sido irregular con el equipo pues se lesionó el tobillo a finales del año pasado. Su último partido dentro de la Super Liga de Turquía fue el pasado 2 de febrero. Con tanta ausencia, esa podría ser la lesión por la que tendría que ser intervenido el mediocampista mexicano.

Por el momento, ni Álvarez, ni el Fenerbahçe han dado a conocer alguna información al respecto de la situación de su lesión.