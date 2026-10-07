Chivas recibe noticias sobre la lesión de Luis Romo antes del Clásico Tapatío

Chivas regresará a la actividad de Liga MX con una preocupación importante en su plantel. Luis Romo volvió anticipadamente a Guadalajara después de abandonar la concentración de la Selección Mexicana por una lesión muscular y su presencia en los próximos partidos dependerá de la evolución que presente durante los siguientes días.

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El mediocampista sufrió una lesión en el bíceps femoral izquierdo durante la concentración del combinado nacional y quedó descartado para el último compromiso de México.

Tras conocerse el diagnóstico, Romo regresó con Chivas para ponerse inmediatamente bajo supervisión del cuerpo médico rojiblanco. Sin embargo, esta situación aparece en un momento especialmente delicado para Guadalajara.

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¿Luis Romo jugará el Clásico Tapatío?

Chivas enfrentará al Atlas este fin de semana en una nueva edición del Clásico Tapatío y la disponibilidad del mediocampista permanece como una de las principales dudas para el cuerpo técnico.

Los primeros reportes indican que el ftbolista será evaluado día a día y su regreso dependerá de la evolución de la lesión. Al tratarse de un problema muscular, Guadalajara evitará acelerar los tiempos si existe riesgo de una recaída.

Romo se ha convertido en una pieza importante dentro del funcionamiento del equipo y perderlo para el regreso de Liga MX obligaría al cuerpo técnico a buscar alternativas en el mediocampo.

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La lesión también llega después de una Fecha FIFA complicada para la Selección Mexicana, que perdió a diferentes futbolistas durante la concentración.

Para Chivas, sin embargo, la prioridad ahora será determinar cuánto tiempo necesitará Romo antes de volver a competir. Y es que el calendario tampoco ofrece demasiado margen. Después del Clásico Tapatío, Guadalajara entrará en una etapa importante del Apertura 2026 y cada punto comenzará a pesar en la lucha por los primeros lugares.