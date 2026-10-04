Luis García explota ante el segundo oso del Tala Rangel: “Hoy lleva dos errores grotescos, es GROSERO el error”

Raúl Rangel convirtió una noche complicada en una pesadilla. El arquero mexicano volvió a equivocarse ante Estados Unidos y su segundo error fue todavía más costoso, porque Cavan Sullivan leyó la jugada, robó el balón y marcó con la portería completamente abierta para colocar el 2-0.

La falla provocó una reacción inmediata de Luis García durante la transmisión de TV Azteca. El exfutbolista no tuvo contemplaciones con el guardameta mexicano y calificó de manera contundente lo ocurrido.

“Hoy lleva dos errores grotescos, es GROSERO el error”, sentenció Luis García. " Hay de errores a errores y hoy lleva dos grotescos. El segundo más grosero que el primero", compartió García con el auditorio.

¿Qué está pasando?



Un error por parte del ‘Tala’ le cuesta caro a México y Estados Unidos aprovecha para marcar su segundo tanto. #MásAcciónMásDiversión #MexicoEstadosUnidos@calientesports te presenta los mejores momentos mientras apuestas y ganas https://t.co/fusGVkWLpG pic.twitter.com/xrP5ZqTcpH — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) October 4, 2026

El segundo tanto nació de una acción que México tenía controlada. Rangel recibió el balón y buscó jugar con Israel Reyes, pero al decidir salir con los pies para entregarle la pelota al defensor, sue su pase quedó corto y Cavan Sullivan apareció para anticipar la intención del arquero.

El juvenil estadounidense leyó la jugada antes que todos. Sullivan robó la pelota, levantó la cabeza y vio que Rangel estaba fuera de su portería. No necesitó acercarse al área. Desde larga distancia ejecutó un disparo por encima del guardameta mexicano y celebró el primer gol de su carrera con la selección mayor de Estados Unidos.

El error de Rangel terminó siendo doblemente doloroso porque dejó a México con una desventaja de dos goles ante su máximo rival.

Tala Rangel volvió a quedar señalado

El arquero mexicano ya había quedado bajo los reflectores en el primer gol estadounidense. En aquella acción, Giovanni Reyna llegó hasta la línea de fondo y mandó el balón hacia el área. Rangel dudó entre atacar la pelota con las manos o intentar resolver con el pie y no consiguió despejarla.

El balón quedó suelto y Julian Hall apareció para marcar el 1-0. Christian Martinoli había sido contundente después de aquella jugada.

“La pelota es para Rangel, un portero de Selección tiene que taparla, Dios Santo”, expresó el narrador.

El joven de 17 años no desaprovechó el regalo.

El gol tuvo además una dimensión histórica para Sullivan. El mediocampista ofensivo se convirtió en el jugador más joven en marcar con la selección mayor de Estados Unidos, con apenas 17 años.

Sullivan también se convirtió en el estadounidense más joven en disputar como titular un partido ante México, con 17 años y cinco días.

