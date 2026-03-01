ÚLTIMA HORA: Se lesiona figura de Chivas ante Toluca y podría perderse partidos vs Portugal y Bélgica

El conjunto de Chivas tendrá una sensible baja en su plantel pues una de sus figuras se terminó lesionando en el encuentro ante Toluca.

El jugador que tuvo que salir de cambio al minuto 39 del primer tiempo fue el mediocampista Luis Romo que hace unas semanas tuvo una lesión muscular y hoy reapareció con el equipo pero volvió a resentirse de su molestia en la pierna izquierda.

En su lugar, tuvo que entrar Brian Gutierrez pues Romo se tiró al terreno de juego y no pudo continuar en el campo.

39' Primer cambio Rojiblanco:

⬅️ Sale, por lesión, Luis Romo

➡️ Entra Brian Gutiérrez ¡DALE, BRIAN! 👏 pic.twitter.com/TVGcIerz6T — CHIVAS (@Chivas) February 28, 2026

Luis Romo sería baja vs Portugal y Bélgica

El mediocamista se estaba recuperando de su lesión y pintaba para poder estar listo para enfrentar a Portugal y Bélgica con la Selección Mexicana, pero con su lesión, nuevamente se convierte en una duda para Javier Aguirre.

A un mes de que México enfrente a Portugal, Romo puede convertirse en una sensible baja a falta de que se de a conocer la gravedad de la lesión que sienta el mediocampista.

