Las lesiones de Hirving Lozano con la Selección Mexicana

En los últimos meses, la presencia de Hirving “Chucky” Lozano con la Selección Mexicana han quedado marcadas por lesiones costosas para el jugador del Napoli.

Desde la Copa Oro 2021 y en eliminatorias rumbo a Qatar 2022, el “Muñeco Diabólico” vuelve a Italia con la consigna de una larga recuperación.

Duro choque de Lozano en la Copa Oro ante Trinidad y Tobago

Lozano se despidió de la Copa Oro 202 en el primer partido con la Selección Azteca, debido a un tremendo choque que sufrió a los 10 minutos del partido ante Trinidad y Tobago, en la fase de grupos del torneo de la zona de Concacaf.

Lozano iba en busca del esférico, el atacante se enfilaba al arco rival, pero un forcejeo, el “Chucky” se desequilibró y en la caída se estrelló con la rodilla del arquero Phillips, en un golpe seco que sacudió agresivamente la cabeza del delantero del Nápoli.

Escalofriante impacto del Chucky Lozano que le abre la ceja

Meses más tarde en jugador canterano de los “Tuzos” de Pachuca, reconoció que la gravedad de ese impacto, pudo ser fatal para su carrera y su vida.

“La verdad muchos doctores que fue de milagro, milagro de quedarme paralítico, milagro de perder el ojo. Me dijeron ‘Tú pudiste perder el ojo y hasta la vida’ por como fue el golpe y ‘tú te salvaste de milagro, no sé cómo pudiste salvarte, pero fue algo muy fuerte’. Muchas cosas me pasaron por la mente, como tengo dos hijos y pensar ‘Ya no trabajo, ya no genero dinero o ya no puedo ni moverme para poder jugar con ellos’, fueron muchas cosas difíciles” dijo Lozano en entrevista con David Medrano para TV Azteca Deportes.

Lesión de Lozano en el hombro ante Panamá

El partido ante Panamá, fue otro talón de aquiles para Lozano, pues sufrió un fuerte dolor tras caer al césped, tras un choque con el defensa Michael Murillo, pues ambos disputaban el balón, en la cancha del estadio Azteca.

La salida del ‘Chucky’ provocó la entrada de Diego Lainez, quien posteriormente provocó el penal que le dio el triunfo a México. Sin embargo, Hirving salió en ambulancia del Estadio Azteca.

“Hirving Lozano sufrió una luxación en el hombro derecho durante el partido que disputó con México. El jugador será sometido a estudios en Italia. ¡Fuerza, ‘Chucky’”, se lee en un comunicado del Napoli.

