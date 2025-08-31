¿Le levantan el castigo al América? Alcaldía Benito Juárez reacciona luego de la victoria de las Águilas sobre Pachuca

Luego de que América venciera al Pachuca o de manera simultánea , la Alcaldía Benito Juárez lanzó un comunicado en el que abre el diálogo, todo esto después de haber cerrado el Estadio Ciudad de los Deportes a la afición.

Días de polémica han surgido en la Liga MX, con la decisión del la Alcaldía de no permitir el acceso al público en reacción a una situación en la que supuestamente personal del América cerró una zona aledaña al Estadio, limitando el tránsito a los vecinos.

Inclusive en ese acto, una persona con una necesidad médica vio entorpecida la situación por la que atravesaba, por lo que la Alcaldía decidió reaccionar, abrir con elementos policiacos el tránsito y luego hacer una especie de clausura del Estadio Ciudad de los Deportes.

América y hasta el Estadio Banorte reaccionaron; la liga MX no se quedó atrás y todos desearon resolver la situación y expusieron su postura.

Te podría interesar: TRIUNFO del América en FOTOS, con la aparición estelar de Allan Saint-Maximin

La alcaldía Benito Juárez informa: https://t.co/GvZXfUsdoU pic.twitter.com/ysyTCikyG7 — Alcaldía de Benito Juárez (@BJAlcaldia) August 31, 2025

Alcaldía Benito Juárez invita al diálogo al América para tener de nuevo aficionados

Cuando América estaba derrotando al Pachuca, la Alcaldía invitó a una mesa de diálogo para resolver todos los problemas que preocupan a los equipos y organizadores, a los aficionados y evidentemente a la propia Alcaldía.

La Alcaldía Benito Juárez informa que, con el objetivo de revisar y fortalecer los protocolos de actuación de todos los actores involucrados en la organización de partidos de futbol y espectáculos en el Estadio Ciudad de los Deportes, se ha convocado a una mesa de trabajo que se llevará a cabo el próximo martes 2 de septiembre.

El propósito de este encuentro es garantizar condiciones de orden y seguridad para los vecinos de la zona como para los aficionados que asisten al estadio, promoviendo una convivencia armónica y segura.

La Alcaldía reitera su compromiso con la legalidad la seguridad y el sano esparcimiento de la comunidad