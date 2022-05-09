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Fútbol

Leviatán se corona en el Wild Rift Open Latinoamérica

El equipo del Dragón Marino de Leviatán se consagró el gran campeón del Wild Rift Open y llegará al mundial de la escena como el mejor de la región.

Leviatán campeón de Wild Rift

Escrito por: Azteca Deportes

Luego de una contienda casi perfecta por parte del Dragón argentino, Leviatán terminó por dominar la grieta del invocador del título para dispositivos móviles de Riot Games, League of Legends Wilds Rift Open de la región latinoamericana tras vencer 4-1 a la organización de la calavera llameante.

Con este triunfo el equipo de Leviatán se consagró como el primer gran campeón de la escena competitiva de League of Legends: Wilds Rift de Latam, consiguiendo así redimir su revancha ante Furious Gaming tras caer a Lower Bracket de la fase eliminatoria del torneo.

Ahora los dos mejores equipos del campeonato regional se deberán preparar para el El Icons Global Championship (Icons), la primera edición del campeonato mundial de la escena competitiva, en el que se enfrentarán a los mejores equipos del mundo.

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“¡CAMPEONES! Vencemos a @FuriousGamingLA por 4-1 y nos consagramos campeones de la #WRELatam, ¡NOS VAMOS AL MAJOR CARAJOOOO!”, publicó el equipo del dragón a través de sus cuentas oficiales.

Será el próximo 14 de junio cuando las mejores organizaciones de Wild Rift se enfrenten en un torneo con sede en Singapur. En un inicio el Icons Global Championship fue anunciado de principio para jugarse en Madrid, España, sin embargo la empresa organizadora del evento informó el nuevo cambio de sede.

Premios del Wild Rift Open Latam

  • Primer lugar 20.000 dólares - Leviatán
  • Segundo lugar 10.000 dólares - Furious Gaming
  • Tercer lugar 5.000 dólares

El primer lugar también gana su pase directo para el mundial del torneo mientras que el segundo y tercer lugar tiene un pase de play ins para competir con otras regiones y pelear por otro pase al mayor evento.

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Sigue de cerca uno de los eventos más esperados de League of Legends el MSI 2022 con un equipo méxicano representando a Latam aquí te dejamos el calendario.

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