El MSI de League of Legends arranca el próximo 10 de mayo

Este 10 de mayo, arranca la actividad del Mid-Season Invitational de League of Legends, un torneo que se lleva a cabo cada año, justo en medio del torneo de apertura y clausura del calendario internacional.

El campeón de cada una de las ligas del planeta (LEC, LCS, LCK, LMS, LPL, PCS, CBLOL, LJL, LLA, LCO, TCL, VCS) consigue un boleto para representar a su región en este torneo internacional. Así es como 11 equipos serán partícipes de esta edición 2022, la cual se lleva a cabo en Corea del Sur.

Lamentablemente para esta edición, la LCL no mandará representante, esto debido a la invasión de Rusia a Ucrania.

Serán 19 días de actividad con los mejores jugadores de League of Legends del mundo, en busca de llevarse la bolsa a repartir, la cual asciende a poco más de 5 millones de pesos.

En esta ocasión, el representante latinoamericano es Team AZE, la gran sorpresa del primer split del año ya que recientemente ascendieron a primera división y rápidamente lograron levantar el título de la LLA luego de haber vencido a Estral Esports en la Gran Final.

Por ello, es que las esperanzas de toda una región se centran en los 5 representantes de LATAM. Lonely, Dimitry, Aloned, 5Kid y Straight, todos dirigidos por Yeti, head coach mexicano que busca poner el nombre de nuestro país en lo más alto.

Sin embargo la tarea no será fácil, ya que para superar la fase de grupos, AZE tendrá que derrotar a DetonationN FocusMe de Japón, Saigon Buffalo de Vietnam y T1 de Corea, una de las grandes potencias mundiales, equipo que ostenta en sus filas al mejor jugador de toda la histori, Faker, asunto por el cual la misión no será sencilla, sin embargo esperamos una muy buena representación de nuestra región.

Calendario de Team Aze en el MSI 2022

Martes 10 de mayo:

Team Aze vs DetonatioN FocusMe - 4:00

Miércoles 11 de mayo:

Team Aze vs T1 - 6:00

Jueves 12 de mayo:

Saigon Buffalo Esports vs Team Aze - 7:00

Domingo 15 mayo:

Team Aze vs Saigon Buffalo Esports - 1:00

T1 vs Team Aze - 4:00

DetonatioN FocusMe vs Team Aze - 5:00

Los invitamos a que no se pierdan toda la cobertura que tendremos de este magno evento, en las plataformas digitales de Azteca Esports. El MSI está en la casa.

