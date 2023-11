Christian Horner dice que Hamilton buscó a Red Bull y el británico lo niega

La polémica encontró su turno en la Fórmula 1 previo al Gran Premio de Abu Dhabi, el último de la temporada 2023, luego de que el jefe de Red Bull Christian Horner asegurara en una entrevista que el siete veces campeón mundial Lewis Hamilton se acercó a la estructura de la bebida energética para ofrecer sus servicios.

“Hemos tenido varias conversaciones a lo largo de los años sobre la incorporación de Lewis”, dijo en unas palabras que recoge Daily Mail.

Horner, quien actualmente cuenta con Max Verstappen y Checo Pérez en sus asientos titulares, incluso añadió que el equipo de Hamilton no ha intentado tener esa plática en sólo una ocasión, y resaltó que está contento con los pilotos que tiene en este momento.

“Se han acercado varias veces. Más recientemente, a principios de año, hubo una consulta sobre si habría algún interés. Pero no puedo imaginarme a Max y Lewis trabajando juntos. La dinámica no sería la correcta. Estamos 100% contentos con lo que tenemos”, dijo.

La respuesta de Lewis Hamilton

Sin embargo, Hamilton, cuyo contrato hasta finales de 2025 fue anunciado en agosto, no tardó en negar de manera rotunda las declaraciones de Horner, afirmando que el dirigente de Red Bull miente acerca de esos supuestos contactos.

“Sé que viene de Christian. Realmente no entiendo de qué ha estado hablando porque nadie de mi equipo, que yo sepa, ha hablado con él, no he hablado con Christian en años”, afirmó. “Se puso en contacto conmigo antes este año sobre reunirse conmigo, pero nada más. Sólo le felicité por un año increíble y le dije que ojalá pudiera pelear pronto contra ellos en un futuro próximo. Eso fue todo”.

“No hay ninguna discusión confidencial. Ya conoces a Christian. Le encantan ese tipo de cosas”, sentenció el piloto de 38 años.

Mercedes se encuentra en la búsqueda de volver a competir al más alto nivel, luego de dominar la Fórmula 1, antes de que Max Verstappen ganara con Red Bull tres títulos de manera consecutiva, incluyendo el de la temporada actual.