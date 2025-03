El error que le costó todo a Liam Lawson: quiso ser mediático, y lo está pagando caro

Liam Lawson cometió un error que muchos jóvenes talentos no logran identificar hasta que ya es demasiado tarde: quiso conquistar Red Bull más con discursos que con resultados.

El piloto neozelandés llegó como el “elegido” para reemplazar a Checo Pérez, con un aura de frescura, juventud, y un manejo de medios que parecía diseñado por una agencia de relaciones públicas. Declaraciones seguras, una narrativa de resiliencia, y frases como “no estoy aquí para hacer amigos, estoy aquí para ganar carreras” lo colocaban como el nuevo rostro prometedor del equipo.

Pero Red Bull no se convence con entrevistas

En un equipo que ha devorado talentos como si fueran snacks de media tarde, las palabras no cuentan. Los cronómetros mandan. Y Lawson simplemente no estuvo a la altura. Fue eliminado en Q1 en todas sus clasificaciones, terminó en el fondo del pelotón, y su desempeño fue superado no solo por Max Verstappen —como era de esperarse— sino también por los Racing Bulls.

Mientras Yuki Tsunoda brillaba en la escudería hermana, Lawson se hundía bajo la presión... y frente a los micrófonos.

🚨 Otro experimento fallido de Helmut Marko: Liam Lawson. Según medios neerlandeses, lo bajan y suben a Tsunoda… ¡desde Japón! 🇯🇵



Despidió a Checo, ignoró a Yuki, infló a Liam… y ahora corre a apagar el incendio. ¿Y este señor sigue tomando decisiones? 🔥🤡 #F1 pic.twitter.com/PRnALKvgRW — Gabo Martínez (@gabomrubio) March 25, 2025

Wehrlein lanza una advertencia desde la experiencia

Pascal Wehrlein , campeón de la Fórmula E y ex piloto de F1, fue directo: “Cuando eres joven, deberías evitar a los medios. Un día eres héroe, al siguiente te descartan”. Y aunque no lo mencionó por nombre, todos sabían de quién hablaba.

“En la F1 no hay tiempo”, sentenció Wehrlein. Y eso lo está aprendiendo Lawson de la manera más dura.

Red Bull ya se cansó

A falta de confirmación oficial, todo apunta a que Y uki Tsunoda tomará su lugar desde el Gran Premio de Japón . Y Liam, el chico que intentó ganarse a Red Bull con micrófonos, regresará a Racing Bulls… si tiene suerte.

Porque en Milton Keynes no perdonan. Y el error de confiar más en las cámaras que en el volante podría costarle la carrera.