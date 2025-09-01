Liam Lawson le sigue tirando a Checo Pérez y lo hunde con contundente frase tras su regreso a F1

El regreso de Checo Pérez a la Fórmula 1 para muchos fue de gran felicidad, pero otros tantos no lo ven como la mejor opción. Liam Lawson, quien le quitara su silla en Red Bull y a las pocas carreras quedara fuera, habló sobre la vuelta del mexicano a la escudería Cadillac y su reacción no tendrá buenas consecuencias, pues para él los jóvenes necesitan más oportunidades.

La semana pasada Checo Pérez anunció junto a Cadilla y Valtteri Bottas que serían los nuevo pilotos de la recién nacida escudería estadounidense. Pese a que muchos los felicitaron, algunos de los rookies (jóvenes volantes de la F1) aseguraron que es mejor darle oportunidad a los juveniles de F2 para que tengan la posibilidad de defender a un equipo del Gran Circo.

“Para mí que soy un joven piloto. Pienso que hay muchos jóvenes que merecen una oportunidad en Fórmula 1. Están haciendo un gran trabajo en Fórmula 2, pero todavía no tienen una oportunidad. Se puede ver en los novatos que vienen ahora y no lo digo por mí, es por otros chicos que han hecho un extraordinario trabajo en el desarrollo de simuladores. Entiendo que la experiencia puede hacer la diferencia, pero hablo por la gente de mi edad”, comentó.

¿Quién será el piloto principal de Cadilla. Checo o Bottas?

Una de las principales dudas en la Fórmula 1 es quién será su piloto estelar. Checo Pérez y Valtteri Bottas son dos volantes con una gran carrera dentro del Gran Circo y una enorme experiencia que los pondrá a competir desde el primer día, pero eso no impedirá en que hagan un trabajo en conjunto y Sergio Pérez en conferencia de prensa después de su presentación con Cadillac revelo la duda que todos tenían.

“No traemos esa necesidad de demostrar nada. Al final los dos tenemos unas carreras increíbles. Regresamos a un equipo que es un proyecto y a empujar al equipo hacia adelante juntos y al final, obviamente quiero ser más rápido que él, él va a querer ser más rápido que yo, porque somos competitivo”, dijo el volante tapatío.