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Cafetaleros Campeón del Ascenso MX | Galería

#Galería Disfruta las mejores postales del campeonato de los Cafetaleros de Tapachula

Por: Azteca Deportes

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Edy Brambila levanta el trofeo de campeón

KAL|0_jj3p3n42

Los jugadores posan con el trofeo y su afición

KAL|0_kg4kmo6k

Tremenda postal en el estadio de Alebrijes

KAL|0_lib5w7fn

El conjunto de Tapachula fue el mejor de la división de plata

KAL|0_lk73rus7

La belleza se hizo presente en el estadio de Alebrijes

KAL|0_m23st3jo

Apoyo total para el equipo de casa

KAL|0_no7131rq

Aficionados de Cafetaleros hicieron el viaje para ver coronarse a su equipo

KAL|0_vb1l9dgi

Luis Madrigal le dio esperanzas a los suyos con su doblete

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Edy Brambila levanta el trofeo de campeón

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Los jugadores posan con el trofeo y su afición

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Tremenda postal en el estadio de Alebrijes

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El conjunto de Tapachula fue el mejor de la división de plata

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La belleza se hizo presente en el estadio de Alebrijes

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Apoyo total para el equipo de casa

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Aficionados de Cafetaleros hicieron el viaje para ver coronarse a su equipo

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Luis Madrigal le dio esperanzas a los suyos con su doblete

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