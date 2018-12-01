  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
FUT AZTECA SITIO2.png
QUIERO VER
Fútbol

Autenticando...

Cruz Azul 1-1 Querétaro

Querétaro llegó a complicar por instantes a la Máquina, pero no impidió su pase a la siguiente ronda

Por: Azteca Deportes

KAL|1_cty9haxp

Javier Ramirez/MEXSPORT | Querétaro llegó a complicar por instantes a la Máquina, pero no impidió su pase a la siguiente ronda

KAL|1_pzhz2dwq

Javier Ramirez/MEXSPORT | Querétaro llegó a complicar por instantes a la Máquina, pero no impidió su pase a la siguiente ronda

KAL|1_rnicpj1x

Osvaldo Aguilar/MEXSPORT | Querétaro llegó a complicar por instantes a la Máquina, pero no impidió su pase a la siguiente ronda

KAL|1_jcb5gv4m

Osvaldo Aguilar/MEXSPORT | Querétaro llegó a complicar por instantes a la Máquina, pero no impidió su pase a la siguiente ronda

KAL|1_gn3rdszp

David Leah/MEXSPORT | Querétaro llegó a complicar por instantes a la Máquina, pero no impidió su pase a la siguiente ronda

KAL|1_go6996se

David Leah/MEXSPORT | Querétaro llegó a complicar por instantes a la Máquina, pero no impidió su pase a la siguiente ronda

KAL|1_yxhayhst

Javier Ramirez/MEXSPORT | Querétaro llegó a complicar por instantes a la Máquina, pero no impidió su pase a la siguiente ronda

KAL|1_tebm0tlq

Osvaldo Aguilar/MEXSPORT | Querétaro llegó a complicar por instantes a la Máquina, pero no impidió su pase a la siguiente ronda

KAL|1_x7nohjyi

Osvaldo Aguilar/MEXSPORT | Querétaro llegó a complicar por instantes a la Máquina, pero no impidió su pase a la siguiente ronda

KAL|1_d087s0ny

Osvaldo Aguilar/MEXSPORT | Querétaro llegó a complicar por instantes a la Máquina, pero no impidió su pase a la siguiente ronda

/
KAL|1_cty9haxp

Javier Ramirez/MEXSPORT | Querétaro llegó a complicar por instantes a la Máquina, pero no impidió su pase a la siguiente ronda

KAL|1_pzhz2dwq

Javier Ramirez/MEXSPORT | Querétaro llegó a complicar por instantes a la Máquina, pero no impidió su pase a la siguiente ronda

KAL|1_rnicpj1x

Osvaldo Aguilar/MEXSPORT | Querétaro llegó a complicar por instantes a la Máquina, pero no impidió su pase a la siguiente ronda

KAL|1_jcb5gv4m

Osvaldo Aguilar/MEXSPORT | Querétaro llegó a complicar por instantes a la Máquina, pero no impidió su pase a la siguiente ronda

KAL|1_gn3rdszp

David Leah/MEXSPORT | Querétaro llegó a complicar por instantes a la Máquina, pero no impidió su pase a la siguiente ronda

KAL|1_go6996se

David Leah/MEXSPORT | Querétaro llegó a complicar por instantes a la Máquina, pero no impidió su pase a la siguiente ronda

KAL|1_yxhayhst

Javier Ramirez/MEXSPORT | Querétaro llegó a complicar por instantes a la Máquina, pero no impidió su pase a la siguiente ronda

KAL|1_tebm0tlq

Osvaldo Aguilar/MEXSPORT | Querétaro llegó a complicar por instantes a la Máquina, pero no impidió su pase a la siguiente ronda

KAL|1_x7nohjyi

Osvaldo Aguilar/MEXSPORT | Querétaro llegó a complicar por instantes a la Máquina, pero no impidió su pase a la siguiente ronda

KAL|1_d087s0ny

Osvaldo Aguilar/MEXSPORT | Querétaro llegó a complicar por instantes a la Máquina, pero no impidió su pase a la siguiente ronda

KAL|1_cty9haxp
KAL|1_pzhz2dwq
KAL|1_rnicpj1x
KAL|1_jcb5gv4m
KAL|1_gn3rdszp
KAL|1_go6996se
KAL|1_yxhayhst
KAL|1_tebm0tlq
KAL|1_x7nohjyi
KAL|1_d087s0ny

Te Recomendamos