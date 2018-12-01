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Cruz Azul 1-1 Querétaro
Querétaro llegó a complicar por instantes a la Máquina, pero no impidió su pase a la siguiente ronda
Javier Ramirez/MEXSPORT | Querétaro llegó a complicar por instantes a la Máquina, pero no impidió su pase a la siguiente ronda
Javier Ramirez/MEXSPORT | Querétaro llegó a complicar por instantes a la Máquina, pero no impidió su pase a la siguiente ronda
Osvaldo Aguilar/MEXSPORT | Querétaro llegó a complicar por instantes a la Máquina, pero no impidió su pase a la siguiente ronda
Osvaldo Aguilar/MEXSPORT | Querétaro llegó a complicar por instantes a la Máquina, pero no impidió su pase a la siguiente ronda
David Leah/MEXSPORT | Querétaro llegó a complicar por instantes a la Máquina, pero no impidió su pase a la siguiente ronda
David Leah/MEXSPORT | Querétaro llegó a complicar por instantes a la Máquina, pero no impidió su pase a la siguiente ronda
Javier Ramirez/MEXSPORT | Querétaro llegó a complicar por instantes a la Máquina, pero no impidió su pase a la siguiente ronda
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Javier Ramirez/MEXSPORT | Querétaro llegó a complicar por instantes a la Máquina, pero no impidió su pase a la siguiente ronda
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Osvaldo Aguilar/MEXSPORT | Querétaro llegó a complicar por instantes a la Máquina, pero no impidió su pase a la siguiente ronda
Osvaldo Aguilar/MEXSPORT | Querétaro llegó a complicar por instantes a la Máquina, pero no impidió su pase a la siguiente ronda