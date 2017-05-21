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El Ascenso de Lobos BUAP

Lobos consumó su ascenso en Sinaloa

Por: Azteca Deportes

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Lobos consumó su ascenso en Sinaloa

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La cara de la derrrota

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Rafa Puente Jr. llevó a Lobos BUAP a la máxima categoría

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Con global de 3-2, Lobos BUAP venció a Dorados

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Lobos BUAP remontó en Sinaloa para llegar a la Liga MX

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La celebración de Lobos BUAP al conseguir el Ascenso

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Dorados se quedó a la orilla de la Liga MX

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La cara de la frustación; Dorados, un año más en el Ascenso MX

KAL|1_70ivh48h

Lobos BUAP sabe lo que es la gloria, subieron a la Primera División

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Lobos consumó su ascenso en Sinaloa

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Con global de 3-2, Lobos BUAP venció a Dorados

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