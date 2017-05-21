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El Ascenso de Lobos BUAP
Lobos consumó su ascenso en Sinaloa
Lobos consumó su ascenso en Sinaloa
La cara de la derrrota
Rafa Puente Jr. llevó a Lobos BUAP a la máxima categoría
Con global de 3-2, Lobos BUAP venció a Dorados
Lobos BUAP remontó en Sinaloa para llegar a la Liga MX
La celebración de Lobos BUAP al conseguir el Ascenso
Dorados se quedó a la orilla de la Liga MX
La cara de la frustación; Dorados, un año más en el Ascenso MX
Lobos BUAP sabe lo que es la gloria, subieron a la Primera División
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