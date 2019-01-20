Al ingresar reconoces estar de acuerdo con el Aviso de Privacidad
Autenticando...
Galería | Polémico triunfo de Chivas
Chivas derrotó a Toluca en duelo de la jornada 3, que incluyó una dudosa marcación del árbitro central.
Cristian De Marchena/MEXSPORT | Galería
Cristian De Marchena/MEXSPORT | Galería
Edgar Quintana/MEXSPORT | Galería
Edgar Quintana/MEXSPORT | Galería
Cristian De Marchena/MEXSPORT | Galería
Cristian De Marchena/MEXSPORT | Galería
Cristian De Marchena/MEXSPORT | Galería
Cristian De Marchena/MEXSPORT | Galería
Cristian De Marchena/MEXSPORT | Galería
Cristian De Marchena/MEXSPORT | Galería
Cristian De Marchena/MEXSPORT | Galería
Edgar Quintana/MEXSPORT | Galería
Edgar Quintana/MEXSPORT | Galería
Cristian De Marchena/MEXSPORT | Galería
Cristian De Marchena/MEXSPORT | Galería
Cristian De Marchena/MEXSPORT | Galería
Cristian De Marchena/MEXSPORT | Galería
Cristian De Marchena/MEXSPORT | Galería