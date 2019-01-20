  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
FUT AZTECA SITIO2.png
QUIERO VER
Fútbol

Autenticando...

Galería | Polémico triunfo de Chivas

Chivas derrotó a Toluca en duelo de la jornada 3, que incluyó una dudosa marcación del árbitro central.

Por: Azteca Deportes

KAL|1_9pbll7dk

Cristian De Marchena/MEXSPORT | Galería

KAL|1_embjkeqw

Cristian De Marchena/MEXSPORT | Galería

KAL|1_olw71h9k

Edgar Quintana/MEXSPORT | Galería

KAL|1_g7cam96j

Edgar Quintana/MEXSPORT | Galería

KAL|1_ckpi8owu

Cristian De Marchena/MEXSPORT | Galería

KAL|1_nwdj8eo4

Cristian De Marchena/MEXSPORT | Galería

KAL|1_xuqt3617

Cristian De Marchena/MEXSPORT | Galería

KAL|1_ntstbaqh

Cristian De Marchena/MEXSPORT | Galería

KAL|1_f5hjruoe

Cristian De Marchena/MEXSPORT | Galería

/
KAL|1_9pbll7dk

Cristian De Marchena/MEXSPORT | Galería

KAL|1_embjkeqw

Cristian De Marchena/MEXSPORT | Galería

KAL|1_olw71h9k

Edgar Quintana/MEXSPORT | Galería

KAL|1_g7cam96j

Edgar Quintana/MEXSPORT | Galería

KAL|1_ckpi8owu

Cristian De Marchena/MEXSPORT | Galería

KAL|1_nwdj8eo4

Cristian De Marchena/MEXSPORT | Galería

KAL|1_xuqt3617

Cristian De Marchena/MEXSPORT | Galería

KAL|1_ntstbaqh

Cristian De Marchena/MEXSPORT | Galería

KAL|1_f5hjruoe

Cristian De Marchena/MEXSPORT | Galería

KAL|1_9pbll7dk
KAL|1_embjkeqw
KAL|1_olw71h9k
KAL|1_g7cam96j
KAL|1_ckpi8owu
KAL|1_nwdj8eo4
KAL|1_xuqt3617
KAL|1_ntstbaqh
KAL|1_f5hjruoe

Te Recomendamos