  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
FUT AZTECA SITIO2.png
QUIERO VER
Fútbol

Autenticando...

Galería | Tigres vs Xolos

El conjunto universitario sacó una importante ventaja en el partido de ida de la semifinal del Clausura 2017 ante Xolos. ¡Checa las mejores imágenes del encuentro!

Por: Azteca Deportes

KAL|1_ucf3v2k0

Tigres vs Xolos

KAL|1_6ffqh3d3

Tigres vs Xolos

KAL|1_2vswan0n

Tigres vs Xolos

KAL|1_n6elgnpr

Tigres vs Xolos

KAL|1_9sg3t0x8

Tigres vs Xolos

KAL|1_5o077wqb

Tigres vs Xolos

KAL|1_p8kkhxyk

Tigres vs Xolos

KAL|1_0zk0z7pa

Tigres vs Xolos

KAL|1_lgqbzk5y

Tigres vs Xolos

KAL|1_maya6qzt

Tigres vs Xolos

KAL|1_rqa3vgy0

Tigres vs Xolos

/
KAL|1_ucf3v2k0

Tigres vs Xolos

KAL|1_6ffqh3d3

Tigres vs Xolos

KAL|1_2vswan0n

Tigres vs Xolos

KAL|1_n6elgnpr

Tigres vs Xolos

KAL|1_9sg3t0x8

Tigres vs Xolos

KAL|1_5o077wqb

Tigres vs Xolos

KAL|1_p8kkhxyk

Tigres vs Xolos

KAL|1_0zk0z7pa

Tigres vs Xolos

KAL|1_lgqbzk5y

Tigres vs Xolos

KAL|1_maya6qzt

Tigres vs Xolos

KAL|1_rqa3vgy0

Tigres vs Xolos

KAL|1_ucf3v2k0
KAL|1_6ffqh3d3
KAL|1_2vswan0n
KAL|1_n6elgnpr
KAL|1_9sg3t0x8
KAL|1_5o077wqb
KAL|1_p8kkhxyk
KAL|1_0zk0z7pa
KAL|1_lgqbzk5y
KAL|1_maya6qzt
KAL|1_rqa3vgy0

Te Recomendamos