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Las bellezas de la Jornada 8

Disfruta de las chicas que iluminaron las canchas de la Liga MX

Por: Azteca Deportes

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JORGE MARTINEZ/MEXSPORT | La hermosura desfiló por los estadios de la Liga MX este fin de semana

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ISAAC ORTIZ/MEXSPORT | La hermosura desfiló por los estadios de la Liga MX este fin de semana

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NOE GARCIA SANCHEZ/MEXSPORT | La hermosura desfiló por los estadios de la Liga MX este fin de semana

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JAVIER RAMIREZ/MEXSPORT | La hermosura desfiló por los estadios de la Liga MX este fin de semana

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JORGE MARTINEZ/MEXSPORT | La hermosura desfiló por los estadios de la Liga MX este fin de semana

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JORGE MARTINEZ/MEXSPORT | La hermosura desfiló por los estadios de la Liga MX este fin de semana

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JAVIER RAMIREZ/MEXSPORT | La hermosura desfiló por los estadios de la Liga MX este fin de semana

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JAVIER RAMIREZ/MEXSPORT | La hermosura desfiló por los estadios de la Liga MX este fin de semana

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JORGE MARTINEZ/MEXSPORT | La hermosura desfiló por los estadios de la Liga MX este fin de semana

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JORGE MARTINEZ/MEXSPORT | La hermosura desfiló por los estadios de la Liga MX este fin de semana

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ISAAC ORTIZ/MEXSPORT | La hermosura desfiló por los estadios de la Liga MX este fin de semana

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NOE GARCIA SANCHEZ/MEXSPORT | La hermosura desfiló por los estadios de la Liga MX este fin de semana

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JAVIER RAMIREZ/MEXSPORT | La hermosura desfiló por los estadios de la Liga MX este fin de semana

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JORGE MARTINEZ/MEXSPORT | La hermosura desfiló por los estadios de la Liga MX este fin de semana

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JAVIER RAMIREZ/MEXSPORT | La hermosura desfiló por los estadios de la Liga MX este fin de semana

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JORGE MARTINEZ/MEXSPORT | La hermosura desfiló por los estadios de la Liga MX este fin de semana

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