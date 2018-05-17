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Las finales entre Santos y Toluca
#Galería El Cielo y el Infierno han chocado en dos ocasiones dentro de la Gran Final de la Liga MX
OSVALDO AGUILAR/MEXSPORT | Toluca se proclamo campeón en el Bicentenario 2010
OSVALDO AGUILAR/MEXSPORT | Oswaldo Sánchez se llevó la derrota en el Nemesio Diez
ISAAC ORTIZ/MEXSPORT | Oribe Peralta vio la caída de su equipo
OSVALDO AGUILAR/MEXSPORT | Vuoso, Carlos Adrián Morales y Fernando Arce fallaron en la serie de penales
Carlos María Morales fue campeón con los Diablos Rojos
José Saturnino Cardozo logró doblete en la final de vuelta en el Nemesio Diez
En el Verano 2000, Toluca consiguió su sexto título de liga
OSVALDO AGUILAR/MEXSPORT | Toluca se proclamo campeón en el Bicentenario 2010
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OSVALDO AGUILAR/MEXSPORT | Vuoso, Carlos Adrián Morales y Fernando Arce fallaron en la serie de penales
Carlos María Morales fue campeón con los Diablos Rojos
José Saturnino Cardozo logró doblete en la final de vuelta en el Nemesio Diez
En el Verano 2000, Toluca consiguió su sexto título de liga