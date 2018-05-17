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Las finales entre Santos y Toluca

#Galería El Cielo y el Infierno han chocado en dos ocasiones dentro de la Gran Final de la Liga MX

Por: Azteca Deportes

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OSVALDO AGUILAR/MEXSPORT | Toluca se proclamo campeón en el Bicentenario 2010

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OSVALDO AGUILAR/MEXSPORT | Oswaldo Sánchez se llevó la derrota en el Nemesio Diez

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ISAAC ORTIZ/MEXSPORT | Oribe Peralta vio la caída de su equipo

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OSVALDO AGUILAR/MEXSPORT | Vuoso, Carlos Adrián Morales y Fernando Arce fallaron en la serie de penales

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Carlos María Morales fue campeón con los Diablos Rojos

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José Saturnino Cardozo logró doblete en la final de vuelta en el Nemesio Diez

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En el Verano 2000, Toluca consiguió su sexto título de liga

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OSVALDO AGUILAR/MEXSPORT | Toluca se proclamo campeón en el Bicentenario 2010

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En el Verano 2000, Toluca consiguió su sexto título de liga

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