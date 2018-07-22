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Las postales de la jornada 1

Checa los momentos que nos dejó la primera fecha del Apertura 2018

Por: Azteca Deportes

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