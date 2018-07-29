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Las postales de la jornada 2
Grandes imágenes nos dejaron los partidos de la fecha dos del Apertura 2018
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