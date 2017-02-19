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Lo mejor de la Jornada 7, Liga mx

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Por: Azteca Deportes

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Darío Verón, jugador de Pumas, dispara a la guarida de Manuel Lajun, en un partido que concluyó Pumas 3 - 3 Xolos

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Con un tanto, Chivas ganó el Clásico nacional en Jalisco

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Luego de la derrota contra Atlas, el equipo completo ofreció una conferencia de prensa

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Miles de hinchas de Chivas celebran la victoria de su equipo contra las Águilas del América

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Paco Jémez, entrenador de Cruz Azul, luego de que terminara el partido contra Atlas en que los cementeros perdieron 1-0

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Nicolás Castillo anota el tercer gol del encuentro, consiguiendo el empate contra Xolos, que parecía imposible

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Darío Verón, jugador de Pumas, dispara a la guarida de Manuel Lajun, en un partido que concluyó Pumas 3 - 3 Xolos

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Con un tanto, Chivas ganó el Clásico nacional en Jalisco

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Luego de la derrota contra Atlas, el equipo completo ofreció una conferencia de prensa

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Miles de hinchas de Chivas celebran la victoria de su equipo contra las Águilas del América

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Paco Jémez, entrenador de Cruz Azul, luego de que terminara el partido contra Atlas en que los cementeros perdieron 1-0

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Nicolás Castillo anota el tercer gol del encuentro, consiguiendo el empate contra Xolos, que parecía imposible

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