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Lo mejor de la Jornada 7, Liga mx
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Darío Verón, jugador de Pumas, dispara a la guarida de Manuel Lajun, en un partido que concluyó Pumas 3 - 3 Xolos
Con un tanto, Chivas ganó el Clásico nacional en Jalisco
Luego de la derrota contra Atlas, el equipo completo ofreció una conferencia de prensa
Miles de hinchas de Chivas celebran la victoria de su equipo contra las Águilas del América
Paco Jémez, entrenador de Cruz Azul, luego de que terminara el partido contra Atlas en que los cementeros perdieron 1-0
Nicolás Castillo anota el tercer gol del encuentro, consiguiendo el empate contra Xolos, que parecía imposible
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Paco Jémez, entrenador de Cruz Azul, luego de que terminara el partido contra Atlas en que los cementeros perdieron 1-0
Nicolás Castillo anota el tercer gol del encuentro, consiguiendo el empate contra Xolos, que parecía imposible